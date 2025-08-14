Toda la actualidad meteorológica en Canarias al detalle

Informa RTVC.

Este viernes, bajarán un poco más las temperaturas con valores que se moverán entre 24 y 32 grados de máxima. Quedarán valores locales 34-36 grados en las medianías del sur de Gran Canaria.

En el cielo veremos más nubes, de tipo bajo por el Norte a menos de 800–1.000m, y algunos intervalos de nubes medias y altas en la mitad oriental del archipiélago. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y con ligera calima en remisión.

Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos fuertes en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será del oeste flojo en cumbres, moderado del Suroeste +1900m. Y en el mar, predominará la marejada con olas 1–1,5m.

El tiempo en Canarias para este viernes 15 de agosto de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte y la capital, con más claros en horas centrales. Sol y resto de calima en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y alisio moderado.

La Palma: Nubes bajas en puntos del Norte y Este a menos de 900 – 1000m, y mucho sol en el resto. Temperaturas en ligero descenso, quedarán máximas locales >30ºC.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre, y mucho sol en el resto con ligera calima. Temperaturas en ligero descenso, 24 – 32ºC máxima.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 900m. Sol y resto de calima en el resto. Temperaturas más bajas, máximas entre 23 – 32ºC. Y viento alisio moderado en costas, del Suroeste moderado en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 800m, sobre todo, a primeras y últimas horas. Sol en el resto con ligera calima en altura. Temperaturas en ligero descenso, máximas locales 34 – 36ºC en medianías del Sur y Oeste

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y de tipo medio y alto cruzando de Sur a Norte la isla. Temperaturas más suaves con viento alisio moderado.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos, de tipo bajo por el Norte y Oeste, y medio y alto en el resto. Temperaturas algo más bajas, y viento del Nordeste mod.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos, con temperaturas algo más suaves, y viento del Norte-Nordeste 20 – 30km/h.