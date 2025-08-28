Este viernes el tiempo en Canarias estará protagonizado por cielos nubosos y temperaturas sin grandes cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres

Este viernes predominarán los cielos nubosos por el norte de las islas, abriéndose claros en las horas centrales del día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos.

Las temperaturas sin grandes cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres, valores entre 23 y algo más de 28 grados en costas.

El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio, predominando las brisas en costas del suroeste de las islas más altas.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur <0,5m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y mar de fondo del Noroeste de 1,5 – 2m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte, la capital y parte de la cumbre. Mucho sol en el resto, temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Predominio de los intervalos nubosos por el Norte y Este, y tiempo soleado y agradable en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en cumbre, >25ºC en costa.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre. En el resto lucirá el sol. Las temperaturas serán suaves, y viento del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Nubosidad baja a primeras y últimas horas por el Norte. Numerosas horas de sol en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y cumbres, máximas 23 – 28ºC en costas donde soplará el viento alisio moderado.

Gran Canaria: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en costas Sureste y Oeste, rachas locales >60km/h.

Fuerteventura: Predominio de los intervalos nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 23 – 28ºC, y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, >25ºC en costas.

La Graciosa: Cielos nubosos con amplios claros en horas centrales. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 20 – 35km/h.