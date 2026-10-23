Un fallecido y 171 heridos en Taiwán por los efectos del tifón Champi, que ha dejado también importantes daños materiales y graves alteraciones en el transporte y la actividad económica

Tifón Champi. Imagen CSU/CIRA and JMA/JAXA / REUTERS

El tifón Champi ha dejado al menos un fallecido y 171 heridos en Taiwán, además de importantes daños materiales y graves alteraciones en el transporte y la actividad económica. Aunque la tormenta ha perdido intensidad en las últimas horas, las autoridades mantienen las alertas por sus posibles efectos.

Según el Centro Central de Operaciones de Emergencia, la víctima mortal es un hombre arrastrado por las olas el jueves en la isla de Xiaoliuqiu, en el condado sureño de Pingtung. La mayoría de los heridos por el tifón sufrieron caídas en motocicleta o accidentes de tráfico. Además, se han registrado 1.726 incidentes relacionados con infraestructuras, servicios básicos y caída de árboles.

La tormenta dejó sin electricidad a 77.489 hogares, aunque más del 75 % había recuperado el suministro. Las autoridades también han organizado evacuaciones preventivas ante el riesgo de desprendimientos y corrimientos de tierra, con cientos de residentes ya trasladados a zonas seguras.

El impacto sobre el transporte ha sido considerable. Se han cancelado 977 vuelos, 262 nacionales y 715 internacionales y a través del Estrecho. También se han suspendido cerca de un centenar de trayectos en ferry y todos los trenes convencionales con reserva de asiento. Las clases, la actividad laboral y los mercados financieros permanecen paralizados.

China se prepara para Champi

El tifón se aproxima a la costa oriental de China con vientos de hasta 162 kilómetros por hora (km/h) y la posibilidad de dejar fuertes lluvias en la provincia de Zhejiang, donde ya se han suspendido rutas marítimas y trasladado a miles de personas a zonas seguras.

El Centro Meteorológico Nacional informó el jueves de que, junto con Zhejiang, las provincias orientales de Jiangsu y Fujian y la megalópolis de Shanghái registrarán precipitaciones intensas que podrían llegar a torrenciales en áreas localizadas, a medida que se acerque el sistema.

El organismo prevé que el sistema avance hacia el noroeste y roce el litoral noreste de Taiwán esta noche, para después seguir hacia el norte pegado a la costa de Zhejiang y, posteriormente, girar hacia el noreste, rumbo a Japón.

Zhejiang elevó este jueves a nivel III -el tercero en la escala china de cuatro niveles de gravedad- su respuesta de emergencia por el tifón y pidió a todas las localidades y departamentos que sigan de cerca su evolución y refuercen la vigilancia, la predicción y la alerta temprana.

La provincia ya ha suspendido 148 rutas de pasajeros a destinos turísticos insulares, como la isla de Nanji o la de Dachen, y solo en la ciudad costera de Taizhou las autoridades han trasladado a 16.316 personas a zonas seguras, entre ellas tripulantes de embarcaciones o trabajadores de acuicultura marina.

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Cancelaciones de vuelos y cortes de energía en Japón

El avance del tifón Champi causó cancelaciones de decenas de vuelos y cortes de energía en miles de hogares en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón.

La compañía aérea japonesa ANA informó de la cancelación durante la jornada del viernes de todos los vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Miyako e Ishigaki, en la prefectura de Okinawa, y agregó que las operaciones se verán afectadas también en otros aeropuertos de Okinawa (como Naha) y en la isla de Kyushu (como Miyazaki o Kagoshima).

La aerolínea JAL realizó el mismo anuncio con relación al tifón Champi, indicando que, por el momento, las operaciones se verán afectadas en Okinawa y Kyushu el viernes y el sábado.

La compañía eléctrica de Okinawa informó a través de su perfil en la red social X de que actualmente 4.660 hogares están experimentado cortes de energía debido a los efectos del tifón.