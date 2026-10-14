Los dos buques de la Armada han desarrollado operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en el entorno de Canarias, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y las proximidades de Melilla. El ‘Tornado’ regresa al Arsenal de Las Palmas tras seguir los movimientos de unidades de la Armada rusa

El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Tornado’ y el Patrullero de Vigilancia en Zona (PVZ) ‘Tagomago’ han concluido sus respectivas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) en aguas de soberanía e interés nacional, en el marco de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad marítima.

El BAM ‘Tornado’ realiza vigilancia marítima en aguas de Ceuta y las islas Canarias. Mando Naval de Canarias

Ambos buques han desarrollado labores de vigilancia en distintos espacios marítimos. El ‘Tornado’ ha operado en aguas próximas a Ceuta, el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar, el golfo de Cádiz y el archipiélago canario. Mientras, el ‘Tagomago’ ha centrado sus misiones en el mar de Alborán y las aguas próximas a Melilla.

El ‘Tornado’ sigue los movimientos de buques rusos

El BAM ‘Tornado’ zarpó a finales de septiembre rumbo a las aguas próximas a Ceuta para realizar el seguimiento de unidades de la Armada de la Federación Rusa (Russian Federation Navy) que transitaban por el mar de Alborán, el estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

Antes de regresar al Arsenal de Las Palmas, el buque volvió a desarrollar operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en aguas de Canarias. Durante este periodo, la dotación también ha compaginado las misiones operativas con un calendario de adiestramiento interno, como preparación para su próxima certificación operativa.

El BAM ‘Tornado’ realiza vigilancia marítima en aguas de Ceuta y las islas Canarias. Mando Naval de Canarias

El ‘Tagomago’ refuerza la presencia naval en Melilla

Por su parte, el patrullero ‘Tagomago’ ha completado misiones de vigilancia en el mar de Alborán y en las aguas próximas a Melilla. Antes de regresar a su puerto base en Málaga, el buque realizó una escala en la ciudad autónoma como parte de las actividades de presencia naval. La escala también tuvo como objetivo reforzar la cultura de defensa mediante la presencia de la Armada en Melilla.

El comandante del patrullero, el teniente de navío Miguel López Garay, ha destacado la importancia de estas misiones para garantizar la seguridad en el ámbito marítimo. “las operaciones permanentes constituyen un elemento esencial para la seguridad marítima, ya que la presencia continuada de unidades en la mar contribuye a generar un efecto de disuasión frente a actividades ilícitas o contrarias a los intereses nacionales, favoreciendo una respuesta temprana ante cualquier situación que pudiera comprometer la seguridad en el ámbito marítimo”.

El patrullero ‘Tagomago’ finaliza su misión de vigilancia marítima en el mar de Alborán y aguas de Melilla. Mando Naval de Canarias

Vigilancia permanente durante todo el año

Estas operaciones forman parte de las misiones que las Fuerzas Armadas mantienen de manera continuada para vigilar, proteger y garantizar la seguridad de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

El Mando Operativo Marítimo (MOM), subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es el órgano responsable, a su nivel, del planeamiento, la conducción y el seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en estos espacios. Tiene su sede en Cartagena y está bajo el mando del almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.

El patrullero ‘Tagomago’ finaliza su misión de vigilancia marítima en el mar de Alborán y aguas de Melilla. Mando Naval de Canarias

El Mando Operativo Marítimo, pieza clave de las OPVD

Los buques de la Armada integrados en el MOM desarrollan estas operaciones bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). Las OPVD permiten mejorar el conocimiento del entorno marítimo, detectar amenazas de forma anticipada y facilitar una respuesta inmediata ante posibles crisis. Además de contribuir a la protección integral de los espacios marítimos en coordinación con otras instituciones del Estado.

El MOM forma parte de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas, junto con los mandos Operativo Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC).

En conjunto, unos 850 militares participan diariamente en las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas, que se desarrollan bajo el control operativo del Mando de Operaciones para garantizar la vigilancia y protección de los espacios de soberanía, responsabilidad e interés nacional.