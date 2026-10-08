El condenado realizó estos abusos sexuales y tocamientos de carácter sexual a la menor durante varios años, desde que tenía cinco años

El TSJC confirma 12 años de cárcel por abusos sexuales a su nieta. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena a 12 años de prisión de un vecino de Gran Canaria por abusos sexuales continuados a una menor, su nieta.

Según los hechos declarados probados, el condenado aprovechaba los momentos en los que dormía junto a la niña para realizarle tocamientos de carácter sexual desde que esta tenía cinco años.

Los hechos se produjeron entre 2010 y 2017 en los domicilios familiares donde la menor pernoctaba con frecuencia. Las conductas se prolongaron durante varios años e incluyeron tocamientos en los glúteos y el pubis, así como la introducción reiterada de los dedos en la vagina de la menor.

Prohibición de acercarse o comunicarse con la menor

Además de los 12 años de prisión, la sentencia establece una prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante 16 años, así como 18 años de inhabilitación para trabajos con menores y siete años de libertad vigilada tras la prisión.

También deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros por daños morales. El condenado no podrá acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena. La resolución incluye un voto particular de un magistrado favorable a la absolución.