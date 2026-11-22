Ante el TSJC la defensa planteó que no hay pruebas de que se cometiera una agresión sexual más allá de la declaración de la víctima

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena a nueve años y medio de cárcel. Así como, el pago de 15.270 euros a un acusado de agresión sexual, robo con violencia y lesiones de las que fue víctima una mujer de 72 años el 30 de diciembre de 2022 en Puerto de La Cruz.

Imagen archivo RTVC.

De la pena de prisión siete años se corresponden al primer delito. También, dos al segundo y se fija sanción de 1.500 por el tercero. Por su parte, la indemnización 13.000 se corresponden a los daños físicos y psíquicos sufridos, 1.600 y 400 euros por los efectos y el dinero sustraído, más una multa de 270 euros.

Golpes con las manos

La víctima relató que tras cenar, cuando a medianoche iba sola a su casa, se le acercó un hombre y al principio pensó que tenía buenas intenciones y además le hablaba en un inglés fluido pero, según llegaba a su domicilio, intentó besarla en el cuello, ella lo apartó, le dijo que parara y advirtió que su marido le esperaba en su vivienda aunque él insistía en entrar con ella.

En pocos minutos hubo un forcejeo en el transcurso del cual ella le dio patadas y golpes con las manos y el acusado le bajó los pantalones e intentó en dos ocasiones agredirla sexualmente.

Ante la resistencia mostrada finalmente el procesado le cogió el bolso en el que habían dos gafas, una valorada en 600 euros, un móvil y otros 400 euros en efectivo y salió corriendo para ser luego detenido dos días después, debido a que ya era conocido por la Policía.

Tratamiento psicológico

Desde entonces la mujer está en tratamiento psicológico, tiene problemas para dormir, recibe medicación, es incapaz de salir sola a la calle y menos aún si es de noche y ha vuelto a vivir a Inglaterra, aunque por otros motivos.

Ante el TSJC la defensa planteó que no hay pruebas de que se cometió una agresión sexual más allá de la declaración de la víctima sin que existan elementos que corroboren el delito, dado que el informe médico descarta la existencia de violencia sexual al no haber lesiones.

La respuesta del Tribunal es que el fallo valoró “hasta el mínimo detalle” las pruebas presentadas motivando “minuciosamente” las razones que han llevado a la condena impuesta por la Audiencia Provincial tinerfeña.

Presunción de inocencia

El Tribunal concluye con que otorga “plena credibilidad” al relato de la víctima hasta el punto de considerarla prueba de cargo suficiente para dejar sin efecto la presunción de inocencia, dado que al haber tenido lugar los hechos “en la clandestinidad” resulta complicado encontrar otra evidencia.

En base al informe pericial realizado se descarta la atenuante de que el acusado sufre esquizofrenia. En concreto, al mantener el forense que la enfermedad no incidió en lo ocurrido dado que estaba bajo los efectos de la medicación que se le prescribe cada mes, y que tampoco sufrió un brote psicótico como en otras dos ocasiones.

El hombre causó a la víctima lesiones consistentes en una herida en el ojo, en la mama izquierda, en la muñeca y rodilla derechas para lo cual precisó de una asistencia facultativa, heridas que tardaron 10 días en curarse durante los cuales pudo desarrollar una vida normal.

Declaración de la víctima

Él por su parte también tenía algunas heridas en la espalda y en las manos. Cabe destacar que, compatibles con el relato de que la mujer intentó resistirse cuando fue atacada.

La declaración de la víctima es considerada “coherente, creíble, persistente». Por tanto, no existen datos, basados en relaciones previas o en otras motivaciones que condicionen una imputación semejante como un posible rencor. Así como, ánimo de venganza o otras motivaciones cualquiera.

La defensa mantuvo que como mucho se estaría ante de un delito de lesiones y robo. Además, pidió que se tuviera en cuenta la enfermedad mental que sufre el acusado. En concreto, es consumidor de drogas y de hecho está en el centro penitenciario Tenerife II. Del mismo modo, permanece en prisión preventiva en un programa de desintoxicación.