El viento alisio ganará en intensidad a lo largo de la tarde con rachas que puntualmente y de forma local pueden superar los 70 km/h

Tenerife. Iamgen @El_Guayota

Seguimos con tiempo estable en el archipiélago. Lo más significativo en las próximas horas será el viento alisio y ya para el fin de semana subirán algo las temperaturas, especialmente en medianías y cumbres. El termómetro podría alcanzar en zonas del sur de Gran Canaria los 34 ºC.

La jornada de este jueves ha comenzado con nubosidad baja que queda retenida en la cara norte de las islas más montañosas, también por el norte de Lanzarote. Nubosidad que puede acompañar gran parte del día especialmente en las islas más montañosas. En el resto , los cielos permanecerán poco nubosos o despejados con temperaturas agradables y máximas que de forma local pueden superar los 28 o 29 ºC en zonas de costa.

El viento alisio cobrará intensidad durante la tarde con rachas que de forma local pueden superar los 70 kilómetros por hora. En el mar, situación tranquila en las costas del sur para disfrutar de la playa porque por el norte habrá series de olas superando los dos metros de altura.

Esta tónica se mantendrá durante el fin de semana, con el viento alisio como fenómenos más significativo, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve. En medianías y cumbres el viento girará a flojo a moderado de componente este.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios en las costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior de las islas, superándose los 30-32 ºC en medianías de la vertiente sur de Gran Canaria.

Tras el fin de semana, a la espera del comienzo de la próxima semana, donde el lunes podría confirmarse ciertas condiciones de inestabilidad en el archipiélago.

[bucle_consulta-general]

Precipitaciones en el extremo norte peninsular

Este jueves se prevé que la influencia de la circulación atlántica continúe sobre la península, con el tránsito de frentes atlánticos de oeste a este que provocarán precipitaciones en casi todo el extremo norte peninsular, sin descartar que sean fuertes en el Pirineo navarro.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más abundantes y con tormenta en el norte de Galicia y Pirineo occidental, sin descartar que sean localmente fuertes en el Pirineo navarro.

Además, se registrarán chubascos y tormentas dispersas en el cuadrante nordeste, que serán más probables en Cataluña y norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana, y localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica orientales.

En el resto de la península y Baleares, habrá predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, más persistentes en Galicia; también brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña.