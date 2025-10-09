Consulta el resultado en directo del partido entre el Elche Ilicitano vs Las Palmas Atlético este 12 de octubre. El equipo grancanario busca terminar su mala racha y escalar puestos en el grupo V

Elche Ilicitano vs Las Palmas Atlético se enfrentarán este domingo a las 11:00 hora canaria. El partido se disputará en la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero.

El filial amarillo busca escalar puestos en el Grupo V de Segunda RFEF

Las Palmas Atlético ha acumulado cuatro tropiezos en cinco partidos y se sitúa en el penúltimo puesto de la clasificación, una posición que intentará mejorar frente al equipo ilicitano, que ocupa el duodécimo puesto del grupo V.

Recuperar sensaciones positivas

El filial amarillo afronta esta cita en puestos de descenso tras sumar únicamente 3 puntos, logrados en la victoria frente al Rayo Majadahonda en la tercera jornada. Por otro lado, el Elche Ilicitano suma 6 puntos, tras una victoria y tres empates, posicionándolo al límite de la permanencia.

El filial amarillo se prepara para el partido de este domingo / Imagen de la UD Las Palmas

Las Palmas Atlético busca su primera victoria a domicilio de la temporada, un reto asequible para una plantilla que ha sufrido múltiples derrotas con resultados ajustados. El sabor amargo del duelo frente al Fuenlabrada sirve como incentivo para remediar errores ante un rival complejo.

Últimos enfrentamientos H2H entre Elche Ilicitano y Las Palmas Atlético

Los dos equipos nunca se han enfrentado, una circunstancia común en esta categoría tras el ascenso a Segunda RFEF del filial grancanario.