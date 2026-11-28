Consulta el horario del Elche CF vs Atlético de Madrid, las alineaciones y el minuto a minuto en directo en rtvc.es del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27

El Elche CF vs Atlético de Madrid se juega este sábado 28 de noviembre a las 17:30 (hora canaria; las 18:30 en la Península) en el estadio Martínez Valero, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Elche vs Atlético de Madrid J14 LaLiga EA Sports

Como llega el Elche y el Atlético de Madrid al partido

El Elche afronta este encuentro tras medirse al Levante, mientras que el Atlético de Madrid llega después de jugar ante el Getafe. Tras este partido, ambos equipos continuarán su calendario enfrentándose a Osasuna y Betis.

Por su parte, el Elche ocupa la posición número 19 de la clasificación de LaLiga EA Sports con 11 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la posición número 3 de la tabla con 31 puntos. Una victoria, un empate o una derrota determinará el futuro inmediato de ambos equipos en la clasificación de LaLiga EA Sports.

En lo que va de campeonato, el Elche ha marcado 15 goles y ha encajado 21, con un balance de 2 victorias, 5 empates y 6 derrotas. En cuando al Atlético de Madrid, suma 26 goles a favor y 10 en contra, con 10 triunfos, 1 empate y 2 derrotas.

Como local, el Elche ha conseguido 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas. A domicilio, el Atlético de Madrid presenta un balance de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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