El Levante recibe este viernes a las 20:00 horas (hora canaria) al Racing de Santander, que busca mantenerse en la zona alta de la clasificación, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es.

El Levante UD vs Racing de Santander se juega este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas hora canaria (las 21:00 en la Península) en el estadio Ciutat de València, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 26-27. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llegan el Levante y el Racing de Santander al encuentro

El Levante UD y el Racing de Santander llegan a este partido de LaLiga EA Sports con situaciones diferentes en la clasificación. El equipo cántabro ocupa la séptima posición, con 17 puntos, mientras que el conjunto valenciano es decimoquinto, con 12 puntos. Entre ambos hay cinco puntos de diferencia.

El Levante ha disputado 13 encuentros, con dos victorias, seis empates y cinco derrotas. Su balance de goles es de 17 a favor y 22 en contra (-5). Los granotas empataron 1-1 ante el Elche el lunes 23 de noviembre, con goles de Roy Revivo, para los ilicitanos, y Dani Requena, para los valencianos. Ese punto les permite salir de los puestos de descenso, aunque siguen empatados a 12 puntos con Rayo Vallecano, Valencia y Getafe.

Por su parte, el Racing de Santander ha jugado 13 partidos, con cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Los cántabros acumulan 20 goles a favor y 32 en contra (-12), lo que refleja sus dificultades defensivas pese a mantenerse en la mitad superior de la clasificación.

El conjunto cántabro llega después de imponerse por 3-2 a la Real Sociedad, un resultado que le permitió alcanzar los 17 puntos. Anteriormente, había superado al Málaga por 1-2 a domicilio, en la jornada 12, en lo que fue su primera victoria como visitante de la temporada.

Con cinco puntos de diferencia en la clasificación, el partido enfrenta a un Racing que intenta consolidarse en la zona media-alta contra un Levante que busca sumar para alejarse definitivamente de las posiciones de descenso.

Últimos enfrentamientos

El Levante y el Racing de Santander vuelven a enfrentarse después de coincidir en LaLiga Hypermotion durante la temporada 2024-2025.

El último enfrentamiento directo se disputó el 6 de abril de 2025, cuando el Levante consiguió una victoria por 3-1 en el Ciutat de València, con dos goles de José Luis Morales y uno de Álex Forés. Javi Castro marcó el tanto del Racing.

En el partido de la primera vuelta, disputado el 13 de octubre de 2024 en El Sardinero, fue el Racing quien consiguió imponerse por 1-0.

Los antecedentes más recientes reflejan la igualdad entre ambos conjuntos, que ahora vuelven a medirse en Primera División con objetivos diferentes.

El Levante buscará aprovechar el factor campo para mejorar sus resultados, mientras que el Racing intentará dar continuidad a su victoria ante la Real Sociedad y seguir mejorando su posición.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

Estadísticas en vivo

Te puede interesar: