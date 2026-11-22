El Getafe busca hacerse fuerte en el Coliseum para frenar a un Atlético de Madrid que necesita recuperarse de la derrota ante el Barcelona y sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de LaLiga. Sigue el minuto a minuto en rtvc.es

El Getafe y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo, 22 de noviembre, en el Coliseum, en un derbi madrileño correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los azulones quieren mantener su fortaleza como locales, mientras que el equipo de Diego Pablo Simeone busca reaccionar tras la derrota ante el Barcelona y no perder terreno en la zona alta de la clasificación.

Getafe vs Atlético de Madrid J15 LaLiga EA Sports

Cómo llegan ambos equipos

El Atlético llega a la cita en la tercera posición, con 28 puntos, después de sumar nueve victorias, un empate y dos derrotas en las doce primeras jornadas. El Getafe, por su parte, ocupa el decimoquinto puesto con 12 puntos, tras conseguir tres triunfos, tres empates y seis derrotas.

La diferencia también se refleja en los registros goleadores. El conjunto rojiblanco ha marcado 23 tantos y ha encajado 10, mientras que el equipo de José Bordalás suma ocho goles a favor y 18 en contra. El Getafe necesita mejorar su producción ofensiva para alejarse de la zona baja, mientras que el Atlético busca mantener su ritmo para seguir entre los aspirantes a los primeros puestos.

El equipo de José Bordalás afronta el encuentro con el objetivo de recuperar sensaciones después de caer ante el Villarreal. Los azulones tienen en su estadio uno de sus principales argumentos: todavía no han perdido como locales en esta Liga, con un balance de tres victorias y tres empates.

El Atlético de Madrid llega al Coliseum después de perder por 1-2 ante el Barcelona en el Metropolitano. El conjunto de Simeone necesita recuperar la senda de la victoria para no ceder más terreno en la lucha por los primeros puestos.

Últimos enfrentamientos

El Atlético de Madrid presenta un balance favorable en sus cinco últimos duelos directos frente al Getafe. El conjunto rojiblanco ha conseguido cuatro victorias, mientras que el equipo azulón solo ha podido imponerse en una ocasión. No se han registrado empates en estos cinco partidos.

El precedente más reciente terminó con una contundente victoria del Atlético por 4-1. Además, los rojiblancos ganaron los dos enfrentamientos anteriores por 1-0, aunque el Getafe logró romper esa dinámica con un triunfo por 2-1 en uno de los duelos disputados en su estadio.

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