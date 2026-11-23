Consulta el horario del Levante vs Elche CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

La Levante UD vs Elche CF se juega este lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas (hora canaria; las 21:00 en la Península) en el estadio Ciutat de València, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Levante vs Elche CF J13 LaLiga EA Sports

Como llegan ambos equipos al encuentro

El Levante afronta este encuentro tras medirse a Celta y Atlético de Madrid, mientras que Elche llega después de jugar ante Real Betis y Valencia. Tras este partido, ambos equipos continuarán su calendario enfrentándose a Racing y Atlético de Madrid.

Por su parte, Levante ocupa la posición número 18 de la clasificación de LaLiga EA Sports con 11 puntos, mientras que Elche ocupa la posición número 19 de la tabla con 10 puntos. Una victoria, un empate o una derrota determinará el futuro inmediato de ambos equipos en la clasificación de LaLiga EA Sports.

En lo que va de campeonato, Levante ha marcado 16 goles y ha encajado 21, con un balance de 2 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

En cuanto a Elche, suma 14 goles a favor y 20 en contra, con 2 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Como local, Levante ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. A domicilio, Elche presenta un balance de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota.

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Minuto a minuto en directo

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