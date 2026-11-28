Consulta el horario del Málaga vs Athletic, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga EA Sports 26-27

El Málaga CF vs Athletic Club centra la atención de la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto malagueño recibe al equipo bilbaíno este sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:15 horas en Canarias (16:15 en la Península), en el estadio de La Rosaleda.

Málaga CF vs Athletic Club LaLiga EA Sports

El encuentro enfrenta a dos equipos que atraviesan situaciones muy diferentes en la clasificación. El Málaga necesita sumar para salir de la zona baja, mientras que el Athletic Club busca recuperar terreno y acercarse a los puestos europeos.

El conjunto blanquiazul afronta esta cita después de perder por 1-0 ante el CA Osasuna en El Sadar. Por su parte, el Athletic Club llega tras caer por 0-1 frente al RCD Espanyol en San Mamés.

Cómo llegan el Málaga CF y el Athletic Club

El Málaga CF ocupa la vigésima posición de la clasificación, con cinco puntos después de trece jornadas. El equipo malagueño necesita cambiar su dinámica de resultados para reducir distancias con los puestos de permanencia.

La derrota frente a Osasuna prolongó las dificultades del conjunto andaluz, que tampoco pudo sumar en su anterior compromiso liguero ante el Racing Club. La Rosaleda se presenta como el escenario para intentar cambiar esa tendencia y conseguir una victoria que le permita recuperar confianza en la competición.

Enfrente estará un Athletic Club que figura en la séptima posición, con 16 puntos y un partido menos que su próximo rival. El equipo rojiblanco ha conseguido cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en las doce jornadas disputadas.

Los bilbaínos también llegan con la necesidad de reaccionar después de perder ante el Espanyol. El resultado de San Mamés puso fin a una dinámica positiva y obliga al equipo a buscar una respuesta en su visita a Málaga.

La diferencia entre ambos conjuntos también se refleja en la tabla de LaLiga EA Sports. El Málaga CF ocupa la última posición, con cinco puntos, mientras que el Athletic Club se encuentra en la séptima plaza, con 16.

El equipo malagueño necesita sumar para mejorar su situación clasificatoria. El Athletic, por su parte, tiene la oportunidad de mantenerse en la pelea por las posiciones que dan acceso a las competiciones europeas.

Últimos enfrentamientos entre Málaga CF y Athletic Club

El Málaga CF y el Athletic Club vuelven a encontrarse en Primera División. Sus enfrentamientos anteriores en LaLiga dejaron partidos competidos, con especial recuerdo para el empate a tres goles registrado en La Rosaleda durante la temporada 2017-2018.

En el encuentro de la segunda vuelta de aquella campaña, disputado en San Mamés, el Athletic Club se impuso por 2-1 al conjunto malagueño.

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