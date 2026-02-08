Primeras elecciones adelantadas en Aragón que este domingo elegirá a los 67 diputados que conformarán las Cortes

Jornada electoral en Aragón. Imagen EFE

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas, a las 9.00 hora peninsular, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.

El Gobierno de Aragón tiene previsto comparecer a las 10.00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Más tarde, se informará sobre el porcentaje de participación, a las 11.15, a las 14.15 y a las 18.15 horas.

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo.

Lo harán en los 731 municipios aragoneses, donde han abierto 997 locales electorales (467 en Zaragoza, 255 en Huesca y 275 en Teruel), y 2.213 mesas (1.482 en Zaragoza, 403 en Huesca y 328 en Teruel).

Cabezas de lista

Los cabeza de lista por los distintos partidos son Jorge Azcón (PP), la exministra Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.

En total, catorce candidaturas se presentan por Zaragoza y Huesca y doce por la de Teruel para conseguir algún escaño en un Parlamento que en la actualidad tiene 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.

La mayoría de los aragoneses llamados a las urnas, 991.892, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, asciende a 44.433.