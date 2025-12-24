ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Elías, el niño grancanario que pelea contra la leucemia sin perder la sonrisa

RTVC
RTVC

Encontró a su donante a más de 5.000 kilómetros y se recupera en Madrid tras un trasplante de médula

La historia de Elías habla de lucha, resistencia y esperanza. El niño grancanario combate la leucemia con una entereza que emociona.

RTVC

Risueño, cariñoso y fan incondicional de la UD Las Palmas, Elías tenía solo seis años cuando la vida le dio un duro revés con un diagnóstico que cambió todo.

Elías y Kirian en una imagen de archivo
Elías y Kirian en una imagen de archivo | RTVC

La leucemia regresó

Elías logró superar la leucemia en un primer momento, pero la enfermedad volvió a cruzarse en su camino cuando menos lo esperaban.

La familia encontró al donante a más de 5.000 kilómetros de casa. Ese gesto anónimo permitió el trasplante y abrió una nueva oportunidad.

Recuperación lejos del hogar

Aislado del exterior, Elías se recupera en un hospital de Madrid. No está solo, su familia permanece a su lado en todo momento. A través del Diario EJ, su padre, Nauzet, comparte cada avance. Las redes sociales se convierten así en un diario de esperanza diaria.

Elías pasará estas fechas ingresado sin poder salir del hospital. Aun así, mantiene la puerta abierta a la esperanza y la recuperación.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una cena para pasar la Nochebuena acompañados

El Campamento Real de La Laguna superará los 21.000 visitantes tras agotarse todas las invitaciones

Los Gofiones celebran 38 años de su Concierto de Navidad en una abarrotada Plaza de Santa Ana

Dos personas heridas tras caer varios contenedores en un solar de Telde

Los hospitales canarios ofrecerán menús especiales de Navidad adaptados a los pacientes ingresados

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025