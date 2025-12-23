La jugadora mide 1,86 metros y proviene de la liga universitaria de voleibol de Estados Unidos (NCAA)

El Emalsa Gran Canaria fichó este martes a la opuesta italiana Ajack Malual, de 23 años, que llega a la Liga Iberdrola procedente del Maryland Terrapins, club de la liga universitaria de voleibol de Estados Unidos (NCAA).

El Emalsa Gran Canaria ficha a la jugadora italiana Ajack Malual / Imagen cedida por el club

Según informó el club grancanario, de padres sursudaneses, Ajack Malual mide 1,86 de altura y es hermana de Adhuoljok y John Malual, que juegan en la Liga Italiana.

Buenas características físicas

La jugadora italiana terminó la semana pasada su participación en la División I de la NCAA con Maryland Terrapins, conjunto con el que disputó 110 sets en 30 partidos, todos como titular, y promedió 12,4 ataques, 2,9 bloqueos, 1,3 saques directos y 15 puntos por encuentro.

Antes de esa última temporada, jugó en las universidades de Chaminade (2022-24) y Tennessee (2025). Por otro lado, en su Italia natal, defendió los colores del Argentario Progetto, Unet E-Work Busto Arsizio, Futura Giovani Busto Arsizio y Delta Despar Trentino.

El director técnico del CV Emalsa Gran Canaria, Danny López, destacó sobre el nuevo refuerzo que “es una jugadora italiana que estaba participando en la Liga Universitaria Americana, que llevamos siguiendo toda la temporada»

«Desde hace unos meses habíamos avanzado mucho en su fichaje y se ha cerrado definitivamente. Creo que va a ser un baluarte importante en el equipo”, añadió López.

«Es opuesta de características físicas muy potentes, con un buen salto, un buen alcance de pegada y que pega muy duro. Viene a complementar el puesto de opuesta», culminó el director sobre esta nueva adquisición del club grancanario