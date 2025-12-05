Tras ganarle al VBC Chesaux, el Emalsa Gran Canaria ya está en los octavos de la Challenge Cup, fase que jugará contra el OK Nebo croata

El Emalsa Gran Canaria vuelve a ganar y sella su pase a los octavos de la Challenge Cup (3-0)

El CV Emalsa Gran Canaria selló su pase a los octavos de final de la Challenge Cup 2026 con otro sólido triunfo (3-0), esta vez en el Arena, ante un VBC Chesaux suizo que dio la cara en todos los parciales pero no pudo superar a un cuadro isleño muy serio y más acertado en los puntos decisivos.

Las grancanarias se verán las caras ahora, el próximo mes de enero de 2026, con el OK Nebo croata, que eliminó en su cruce al SC Balta ucraniano, en la siguiente ronda.

Igualdad de inicio

El intercambio de golpes fue la tónica en las primeras acciones del encuentro (7-7). Sin embargo, el Cheseaux apretó desde la línea de saque y, con un par de defensas de mérito tomó las primeras distancias en el marcador (9-14) ante un Olímpico aún frío en sus acciones (9-15).

Apretó entonces también el Olímpico desde el saque y mejoró en la red para recortar terreno ante un cuadro visitante muy serio en sus acciones (14-17). Y fue a más el Emalsa, que con el potente saque de Manzano se puso a un punto (16-17).

En una recta final de parcial igualado, fue el grupo grancanario el que estuvo más acertado para llevarse un primer set que puedo ganar cualquiera (30-28).

Desenlace del partido

A pesar del varapalo, el Cheseaux salió mejor en el siguiente acto, y suyas fueron las primeras ventajas (3-6). Sin embargo, una vez se centró en la red, el Olímpico igualó las fuerzas con un par de bloqueos (6-7).

El intercambio de golpes fue la tónica en las siguientes acciones (13-13). Pero, una vez más forzando desde el saque, las isleñas tomaban de nuevo el mando ante un cuadro suizo que seguía muy metido para evitar el despegue local (19-17).

No se rindió el Cheseaux en busca de igualar el partido (23-21 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego), pero volvió a ser el Olímpico el que se llevara otro parcial igualado y, de paso, la eliminatoria tras el 0-3 de la ida.

Con el pase a los octavos ya sellado, el Emalsa se tomó un respiro y dio entrada a menos habituales como Fenanda Maida, Alejandra Pavón, Inés Ignacio, Jéssica Goyanes, que debutaba este curso, que mantuvieron el nivel del grupo hasta el 25-17 final.