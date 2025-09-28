El programa acompaña este lunes a Johana, matrona en Santiago de Chile, Luisa, una tinerfeña en Malasia y a Guillermo, compositor de cine en Hollywood

Este lunes, a las 22:30 horas, el programa de Televisión Canaria ‘Embajadores, de Canarias para el Mundo‘ continúa su periplo por los cinco continentes para mostrar cómo el talento isleño deja huella en cualquier lugar del planeta.

En esta nueva entrega, el formato más viajero de la cadena aterriza en Santiago de Chile, Hollywood y Kuala Lumpur junto a Johana, Guillermo y Luisa, tres canarios que siguen muy viculados a su tierra natal a pesar de la distancia.

En la capital chilena, Johana trabaja como matrona y aporta a cada nacimiento la cercanía y hospitalidad que definen el carácter isleño.

La tinerfeña Luisa encarna la extraordinaria capacidad de los canarios para integrarse en entornos multiculturales. En una ciudad como Kuala Lumpur, donde se mezclan tradiciones milenarias con la modernidad más avanzada, Luisa representa el equilibrio perfecto entre la preservación de sus raíces y la adaptación al futuro.

En el corazón de la industria cinematográfica mundial, Guillermo, compositor y musicalizador de cine, demuestra que el talento canario brilla en las mayores producciones internacionales. Su trabajo en películas de la talla de Oppenheimer y sagas de la franquicia Marvel posiciona a Canarias en lo más alto de la creación audiovisual global