La lucha por los primeros puestos del fútbol sala canario se intensifica en una fecha con victorias ajustadas, goleadas y un partido suspendido por el temporal

Emoción y contratiempos en la última jornada del fútbol sala canario / Tenerife Iberia Toscal

En la decimoséptima jornada de la Liga de la Segunda División B de fútbol sala canario, grupo sexto, donde militan los equipos de las islas, el Gran Canaria mantiene su condición de invicto y el liderato de la categoría tras vencer al Doctoral en un ajustado duelo (3-4). El Tenerife Iberia Toscal reafirmó su segundo puesto con una goleada ante el Aguas de Teror (3-10), mientras que Las Cuevecitas y el Salesianos Tenerife siguen empatados a puntos en la tercera y cuarta posición. Además, el Malta-97, el Adassa Colegios Arenas Internacional y La Salle San Ildefonso también sumaron victorias, en una jornada marcada por la suspensión del encuentro entre el Duggi San Fernando y el Agüimes debido al temporal.

El Gran Canaria sigue invicto

Un gol de Adrián Orellana a falta de seis minutos para el final le dio el triunfo al líder Gran Canaria en su visita a la cancha del Doctoral (3-4). Con este trabajado triunfo los grancanarios se mantienen al frente de la clasificación y conservan su condición de invictos.

El Tenerife Iberia Toscal no perdona y mantiene el segundo puesto

El Tenerife Iberia Toscal se mantiene en la segunda plaza tras golear a domicilio al Aguas de Teror (3-10) en un partido dominado de principio a fin por el cuadro tinerfeño ante un rival que sigue de capa caída y se queda a dos puntos de la zona de descenso.

Empate a puntos entre tercero y cuarto

El triunfo de Las Cuevecitas ante el penúltimo clasificado Basilea (3-1), deja al conjunto local tercero, empatado a 37 puntos con el Salesianos Tenerife, que goleó al colista Costa Sur (3-6).

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Malta-97 (sexto) se coloca a cinco puntos de los puestos de play-off después de derrotar al décimo clasificado, Isla Larga de Fuerteventura (4-1).

En un emocionante partido, el Adassa Colegios Arenas Internacional terminó superando al Cisneros Alter (7-6) con un tanto en el último minuto de Álvaro Brieba.

La jornada se cerró con la victoria de La Salle San Ildefonso sobre el Chinguaro (3-1) al Chinguaro.

El partido previsto para este domingo entre el Duggi San Fernando y el Agüimes se suspendió al no poder viajar desde Gran Canaria el equipo visitante por el temporal.