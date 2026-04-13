El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invierte cuatro millones de euros para rehabilitar este Bien de Interés Cultural

La alcaldesa Carolina Darias visitó este lunes las obras de restauración del Museo Néstor en la capital grancanaria. Esta intervención estratégica busca recuperar el inmueble patrimonial, mejorar su accesibilidad y modernizar todas sus instalaciones actuales. El proyecto cuenta con una inversión superior a los cuatro millones de euros procedentes de los Fondos de Desarrollo de Canarias.

Empieza la reforma del Museo Néstor para darle más accesibilidad y zonas expositivas / Ayuntamiento de Las Palmas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inició los trabajos de restauración del Museo Néstor este lunes. Esta obra responde a una demanda ciudadana histórica para proteger este Bien de Interés Cultural tan relevante. La intervención garantiza la protección de los valores arquitectónicos del conjunto del Pueblo Canario.

La Concejalía de Planificación desarrolla el proyecto con la dirección técnica de la sociedad municipal GEURSA. El presupuesto total alcanza los 4.049.583 euros financiados por diversas administraciones públicas canarias. El Ayuntamiento aporta la mitad de los fondos junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo insular.

La alcaldesa destacó la colaboración institucional necesaria para avanzar en la recuperación de este espacio singular. El objetivo principal es que la obra de Néstor luzca en las mejores condiciones posibles. Esta actuación refuerza el valor identitario de un enclave fundamental para la cultura de la ciudad.

Conservación y accesibilidad universal

El primer eje del proyecto soluciona las filtraciones de agua en las cubiertas y las carpinterías originales. Los operarios impermeabilizarán todo el edificio para eliminar las humedades detectadas en la planta baja. Los técnicos respetarán los pavimentos existentes para preservar la autenticidad del inmueble histórico.

La transformación del edificio incluye la creación de una rampa y la adaptación de las escaleras vigentes. El museo instalará un ascensor para garantizar el recorrido de todas las personas por el interior. Una ampliación discreta en la parte trasera permitirá ubicar esta nueva estructura de comunicación.

Los trabajos incrementarán la superficie total del museo en más de 240 metros cuadrados adicionales. La excavación del semisótano permitirá alcanzar una altura útil de casi tres metros de altura. Este espacio albergará nuevos baños accesibles, zonas de almacenamiento y sistemas de climatización modernos.

Modernización de las instalaciones

El tercer eje se centra en renovar completamente las instalaciones eléctricas y de fontanería obsoletas. El edificio contará con nuevos sistemas de protección contra incendios y telecomunicaciones de última generación. Estas mejoras resultan fundamentales para garantizar la correcta conservación de todas las piezas artísticas.

El museo alberga el universo creativo de Néstor Martín-Fernández de la Torre, referente del modernismo europeo. Su producción artística abarca la pintura y la escenografía vinculada estrechamente a la identidad canaria. El centro cultural protege un legado que define elementos reconocibles de nuestra cultura propia.

El edificio actual data de mediados del siglo XX y sigue la estética neocanaria tradicional. Miguel Martín-Fernández de la Torre diseñó este espacio junto a su hermano para resaltar su obra. La restauración actual da continuidad a los trabajos realizados previamente en el Bodegón Canario.