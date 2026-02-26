Escuchar las estrellas en el Museo del Cosmos y la Ciencia de Tenerife

El Museo del Cosmos y la Ciencia de Tenerife permite escuchar ‘Los sonidos de las estrellas’ de manos del astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) Enrique Pérez Montero

El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) del Cabildo de Tenerife acoge este jueves 26 de febrero, a las 17:00 horas, la charla gratuita ‘Los sonidos de las estrellas’, impartida por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) Enrique Pérez Montero.

Durante la charla, Pérez Montero explicará que las estrellas son cuerpos dinámicos que nacen, evolucionan y mueren, y ofrecerá un recorrido por conceptos fundamentales de la astrofísica mediante la traducción sonora de datos científicos, una técnica que convierte información astronómica en sonidos. De esta manera, el público podrá “escuchar” la actividad solar o la estructura de galaxias lejanas de una forma novedosa y sensorial.

Estudio de los sonidos de las estrellas

La conferencia se desarrolla en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y forma parte del proyecto Estallidos 8, que estudia los sonidos que generan las formaciones estelares en galaxias y las distintas facetas de la formación de estrellas en el universo.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, valora este tipo de actividades, “que acercan la ciencia a todas las personas, independientemente de sus capacidades sensoriales”. Por ello, agradece la puesta en marcha del proyecto ‘Astroaccesible: ciencia sin barreras’, que promueve la divulgación a través de sentidos no visuales.

La actividad también pone en valor la divulgación inclusiva a través del proyecto Astroaccesible, liderado por Pérez Montero, quien es astrofísico y también ciego. El objetivo de este proyecto es ampliar nuestra perspectiva del entorno y demostrar que la ciencia y el conocimiento del universo pueden estar al alcance de todas las personas, independientemente de sus capacidades sensoriales.

La entrada es gratuita hasta completar aforo y las personas interesadas en conocer toda la información pueden hacerlo a través de la web museosdetenerife.org

Acerca del ponente

El Dr. Enrique Pérez Montero es investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). Su carrera se centra en el estudio de poblaciones estelares y del medio interestelar en galaxias. Combina su labor investigadora con un firme compromiso por la divulgación científica inclusiva y la accesibilidad. Además, es un firme defensor de que la ciencia puede disfrutarse a través de todos los sentidos.