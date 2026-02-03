Esta es la segunda vez que el magistrado Rafael Passaro aplaza las citaciones de los testigos e imputados en esta pieza del ‘caso Valka’

El juez encargado de la presunta trama de corrupción conocida como caso Valka ha pospuesto al 4 de marzo las declaraciones que tenía previstas para este martes de los testigos a los que había citado, entre ellos la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño.

El juez del ‘caso Valka’ aplaza a marzo las citaciones de testigos e imputados. En la imagen de archivo, la alcaldesa Carolina Darias (izq) y la concejala de Desarrollo Estratégico, Gemma Martínez Soliño (dcha)| Ayuntamiento de Las Palmas GC.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la causa, el magistrado Rafael Passaro ha trasladado a ese mes el resto de citaciones que había señalado para febrero, como es el caso de la exconcejala socialista Inmaculada Medina, que dejó su cargo en el Ayuntamiento debido a su imputación en este procedimiento.

Este martes, además de Gemma Martínez, de Podemos, que sustituyó a Medina en la pasada legislatura al frente del área de Jardines, también estaban citados como testigos los técnicos municipales Bruno Naranjo y Víctor Alonso.

El juez imputa a la exconcejala Inmaculada Medina delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude a la administración por presuntamente haber contribuido a un «expolio» de 400.000 euros entre los años 2015 y 2022, en los que la exedil fue responsable de Servicios Públicos, según la Fiscalía Anticorrupción.

Pieza separada

Los cargos que se imputan a Medina, que en este mandato fue concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, también se le atribuyen a Sergio G.C., como jefe de la unidad técnica de Parque y Jardines. En la causa figuran también como imputados el empresario Felipe G. y el funcionario del servicio de Parques y Jardines Miguel Ángel P.

La investigación de esta pieza separada del ‘caso Valka’ trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos.

Esta es la segunda vez el magistrado aplaza las citaciones de los testigos e imputados en esta pieza, ya que en un principio habían sido fijadas para el pasado mes de diciembre.