Cientos de empresarios y autónomos de El Hierro se han concentrado este lunes a las puertas de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Valverde para protestar por la «crítica situación del tejido empresarial herreño».

Los empresarios han iniciado una marcha hasta la sede del Cabildo de El Hierro y han exigido «respuestas inmediatas» a la administración, ante la situación que viven los empresarios de la isla.

Informa RTVC.

La movilización ha sido organizada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (APYME El Hierro), que ha canalizado las reivindicaciones del sector y han acordado una serie de acciones entre las que se encuentran la pega de carteles con el lema ‘El Hierro muere’ y el cierre de los comercios de la isla este lunes para visibilizar la situación.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, se ha negado a hablar con los manifestantes que reclamaban su presencia a las puertas de la institución con consignas, tambores y pitos, según denuncia APYME. Según los convocantes en torno al 90% de los empresarios de El Hierro, se han sumado al cierre de sus comercios hoy.

Empresarios y autónomos de El Hierro se manifiestan por la situación del tejido empresarial. RTVC

Entre las protestas se incluyen la subida desproporcionada de las cuotas de autónomos; la obligatoriedad de la facturación electrónica, «especialmente gravosa para autónomos societarios y pequeños comercios sin medios digitales»; la imposición del control horario en microempresas, «una medida difícilmente aplicable en negocios familiares»; las «trabas y complicaciones» de la administración electrónica, con un nuevo sistema y control de ventas «que resulta inviable» para muchas pequeñas empresas o la falta de «ayudas reales y estables» para sostener el sector empresarial de la isla.

Realidad de las islas menores

APYME ha demandado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconozca de una vez la realidad de Canarias y especialmente el de las islas menores como El Hierro con reducciones urgentes en las cuotas de la Seguridad Social y de autónomos, ajustadas al volumen de negocio real y a las condiciones económicas de estos territorios.

Además, al Gobierno de Canarias le apuntan que el actual sistema de concesión de ayudas perjudica gravemente a las empresas de las islas menores, «que quedan sistemáticamente relegadas frente a las islas capitalinas».

También solicitan ayudas para compensar el sobrecoste del transporte de mercancías para las empresas herreñas, que se ven sometidas a una triple insularidad, al hacer frente a los costes excesivos del transporte de mercancías y paqueterías, «lo que limita la competitividad de las empresas y encarece las mercancías para su posterior comercialización».

Para el presidente de APYME El Hierro, Feliciano López, El Hierro no puede esperar más: «Nuestros negocios, nuestras familias, nuestro futuro y el de muchos trabajadores están en juego”, ha dicho. Según López este abandono institucional no puede seguir normalizándose, El Hierro merece un trato justo, no una condena silenciosa a la desaparición empresarial.

Domínguez: «Es de justicia escuchar sus peticiones»

El consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, asegura que los trabajadores autónomos son «el sostén de la economía canaria».

Domínguez considera que es «de justicia escuchar sus peticiones» y recuerda que en el inicio de legislatura pusieron en marcha el Observatorio del autónomo con ese objetivo.