La costumbre navideña de las empresas de regalar cestas a sus empleados se mantiene, aunque cada vez gastan menos

Las empresas mantienen las cestas navideñas, pero optan por opciones más económicas

Con la Navidad acercándose, también llega la tradicional época de recibir y regalar cestas navideñas. Pese al incremento generalizado de los precios, el sector asegura que el volumen de ventas se mantiene estable, aunque con un cambio significativo: las empresas están apostando por cestas más asequibles que en años anteriores.

“Nosotros empezamos a trabajar desde marzo, pero es ahora cuando las elaboramos y salen a la calle”, explican desde una empresa especializada en lotes y regalos navideños. Afirman que la demanda no ha caído, pero sí ha cambiado el tipo de cesta más solicitada.

Subida de precios de algunos productos

El incremento del coste de las materias primas ha obligado a ajustar las composiciones. “Llevamos un ascenso en volumen de cestas y lotes, pero productos como el cacao han subido hasta un 400 %”, señalan. Esta situación hace que los márgenes sean más ajustados y que resulte necesario rediseñar los lotes para mantener precios competitivos.

El sector también detecta un cambio en el comportamiento de las empresas que acostumbran a regalar estos detalles a sus empleados o clientes. “Lo que hemos notado es que cada vez las empresas gastan menos en este tipo de detalles”, indican, aunque subrayan que la intención de mantener la tradición sigue firme.