El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, se podrá seguir este domingo en directo en Televisión Canaria y la web de RTVC

Después del partido de este sábado entre el Racing de Ferrol y el CD Tenerife, Televisión Canaria continúa con su cita futbolera del fin de semana y retransmite este domingo el duelo entre el Real Sporting de Gijón y la UD Las Palmas, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

El encuentro se disputará en el Estadio El Molinón, en Gijón, y podrá seguirse en directo desde las 15:15 horas a través de Televisión Canaria, la web rtvc.es (con geobloqueo fuera del ámbito territorial de Canarias) y las redes sociales de RTVC.

La narración estará a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, con los comentarios técnicos de Miguel Ángel Valerón.

Posición en la tabla

La UD Las Palmas afronta este compromiso tras su reciente eliminación en la Copa del Rey, donde cayó por 3-1 ante el CD Extremadura. El conjunto amarillo llega como segundo clasificado en la tabla, después de empatar en su último partido liguero frente al Huesca.

Por su parte, el Sporting de Gijón, que ocupa la sexta posición, atraviesa un gran momento con tres victorias consecutivas y buscará mantener su racha ante su afición.

Ambos equipos se reencuentran en la categoría de plata del fútbol español tras el paso de la UD Las Palmas por LaLiga EA Sports. Su último enfrentamiento fue en la temporada 2023-2024 y terminó con empate sin goles en el Estadio de Gran Canaria.