Aunque se pudo revertir la parada cardiorrespiratoria, se evacuó al hombre en estado crítico a Hospiten Sur

Un hombre en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Tenerife. Imagen de Archivo

Un hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo hotelero en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 11:57 horas en un hotel del municipio de Adeje, en la calle París. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso informando del rescate, por parte del socorrista, de un hombre en parada cardiorrespiratoria y con síntomas de ahogamiento de la piscina.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Mientras, el socorrista del complejo comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar siguiendo las indicaciones del enfermero coordinador del SUC desde la sala del 112

Evacuación al hospital en estado crítico

En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba signos de ahogamiento de carácter grave.

Así, al llegar el personal sanitario del SUC estos continuaron las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la parada. Tras estabilizar al afectado, se procedió a su evacuación en estado crítico a Hospiten Sur.