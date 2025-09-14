El personal del Servicio de Urgencias Canario constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Imagen archivo RTVC.

Un hombre, de 64 años, ha sido trasladado este sábado al Hospital en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una guagua que circulaba por la TF-1. En concreto, en sentido sur, a la altura del municipio de El Rosario. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sala operativa 1-1-2

El suceso se produjo sobre las 22:55 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que el conductor de la guagua le estaba realizando maniobras de reanimación, por lo que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar su pulso.

Cuando fue estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil aseguró la zona y colaboró con los recursos desplazados al lugar.