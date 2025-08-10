ES NOTICIA

Un hombre grave tras ser rescatado de la playa de Los Cristianos, en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
Los hechos sucedieron en la tarde de este sábado en dicha playa, desde donde se alertó del rescate de un hombre en parada cardiorrespiratoria

Un hombre, se encuentra en estado grave tras ser rescatado de la playa de Los Cristianos, en Arona (Tenerife). El afectado presentó síntomas de ahogamiento incompleto. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Parada cardiorrespiratoria

Los hechos sucedieron en la tarde de este sábado en dicha playa, desde donde se alertó del rescate de un hombre en parada cardiorrespitaroria y con signos de ahogamiento, por lo que los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Una vez llegó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la situación, y tras estabilizarlo lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Nacional que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.

