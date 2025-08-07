Una niña de 5 años se encuentra en estado grave al sufrir síntomas de ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo hotelero de Fuerteventura

La niña fue rescatada por un socorrista cuando sufría ahogamiento incompleto. 112 Canarias.

Una menor de 5 años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un hotel de Fuerteventura. Los hechos ocurrieron en un complejo turístico situado en el municipio de Pájara.

El personal del Servicio de Urgencias Canario, SUC, se trasladó hasta el lugar al ser alertados por el servicio de socorrismo del hotel. Al llegar, la niña estaba en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento.

Maniobras de reanimación

Uno de los socorristas le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los sanitarios del SUC. Prosiguieron los profesionales sanitarios con la atención médica hasta que consiguieron revertir la situación.

Así, una vez estabilizada la pequeña, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, donde esperaba un helicóptero medicalizado para su traslado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes y realizaron el correspondiente informe.