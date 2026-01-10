ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

En estado crítico un peatón tras ser atropellado por una motocicleta en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

En cuando al hombre atropellado, una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Imagen archivo RTVC.

Un hombre ha resultado herido de gravedad este viernes tras ser atropellado por una motocicleta en la GC-110, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:49 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Doctor Negrín

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos afectados, el ocupante de la motocicleta, que resultó herido de carácter leve, y el hombre atropellado que, una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un terremoto de magnitud 5,1 sacude la costa sur de Italia

🔴 En directo | Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

Tres desaparecidos y decenas de miles de personas sin electricidad por incendios forestales en Australia

1-0 | El CD Tenerife gana al CF Talavera gracias a un gol en el tiempo de descuento

Miguel Moreno ya se encuentra en Gran Canaria después de 209 días encarcelado en Venezuela

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026