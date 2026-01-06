El siniestro que dejó cinco heridos en la TF-28 se produjo tras la colisión de una furgoneta y un turismo en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa, en Arona, Tenerife

Uno de los vehículos accidentados. Imagen 1-1-2 Canarias

Cinco personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave, tras la colisión de una furgoneta y un turismo ocurrida este lunes en la carretera TF-28, en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa, en el municipio de Arona (Tenerife). El incidente tuvo lugar sobre las 15:14 horas de la tarde.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, tras recibir la alerta se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que intervinieron con una Bomba Urbana Pesada y un Vehículo de Rescate Especial (URE). Los bomberos aseguraron los vehículos implicados y procedieron a la excarcelación de cuatro personas que se encontraban atrapadas en uno de los habitáculos.

Un menor con politraumatismo de carácter grave

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a un total de cinco afectados. Entre ellos, un menor de 17 años que presentaba politraumatismos de carácter grave y al que se le trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Los otros cuatro heridos, todos hombres, sufrían diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones. Dos de ellos fueron evacuados al Hospital Universitario Hospiten Sur, uno al Hospital del Sur y otro al Hospital Quirón Costa Adeje, en ambulancias sanitarizadas y de soporte vital básico.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo del atestado correspondiente, así como la Policía Local, que colaboró con el resto de los servicios de emergencia. Por su parte, efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizaron labores de limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la vía.