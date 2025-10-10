El programa de humor de Televisión Canaria regresa este domingo 12 de octubre, a las 21:15 horas, nuevas historias y personajes entrañables

El humor más querido de las noches dominicales regresa este domingo, 12 de octubre, a las 21:15 horas, a Televisión Canaria. El programa ‘En Otra Clave‘, presentado por Eloísa González, levanta el telón de su décima temporada con más humor y disparates que nunca.

El Teatro Cruce de las Culturas, en el Cruce de Arinaga, será el escenario del reencuentro de sus entrañables personajes, que vuelven con nuevas historias, enredos y situaciones cargadas de humor y ternura.

En este arranque de temporada, los espectadores podrán disfrutar del regreso de Pancha y Servando, aunque no exactamente como se espera. Pancha asegura haber estado “hablando” con Servando… pese a que lleva tiempo fallecido. Pero, como es habitual en “En Otra Clave”, nada es lo que parece, y las sorpresas están garantizadas.

El capítulo incluirá también una disparatada entrevista de trabajo protagonizada por Arturito y Ginés, quienes intentarán demostrar sus habilidades mediante un método poco convencional. ¿Será esta la oportunidad definitiva para dejar atrás el desempleo?

Además, Carmen Rosa y Chano protagonizan una historia “divina”: un santo decide jubilarse y, por accidente, le transfiere sus poderes a Carmen Rosa. El resultado, como era de esperar, promete provocar carcajadas y algún que otro milagro inesperado.