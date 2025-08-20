En prisión tras una oleada de robos con violencia en Lanzarote

Las víctimas eran principalmente personas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad, a quienes abordaban con agresividad para sustraerles sus pertenencias

La Policía Nacional detuvo entre los meses de julio y agosto a tres jóvenes como presuntos responsables de varios robos con violencia cometidos en distintas zonas de Arrecife (Lanzarote). Así lo informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Imágenes de los robos. RTVC.

Tras ser puestos a disposición judicial, dos de los detenidos ingresaron en prisión preventiva, señaló el Cuerpo en un comunicado de prensa.

RTVC.

Robaban a personas en situación de vulnerabilidad

Los hechos ocurrieron entre los días 6 y 8 de julio, periodo en el que se registraron cuatro atracos. La investigación, apoyada en cámaras de videovigilancia y en los testimonios de los afectados, permitió identificar y localizar a los sospechosos, pese a que carecían de domicilio fijo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, precisó la Policía Nacional.