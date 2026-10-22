Encuentra en una casa antigua una colección de piezas de marfil ilegales

El propietario encontró cuatro colmillos, numerosas figuras talladas y dos bastones con empuñaduras de marfil antes de iniciar unas obras de rehabilitación

La Guardia Civil de Las Palmas ha intervenido una colección de piezas de marfil cuya procedencia legal no ha podido acreditar su propietario. Los objetos aparecieron en una vivienda en la que estaba previsto realizar obras de rehabilitación.

La Guardia Civil interviene una colección de piezas de marfil hallada en una vivienda de Las Palmas

El hallazgo se produjo a principios de octubre, cuando el dueño del inmueble encontró varias piezas que podrían estar sujetas a la normativa de protección de especies amenazadas. Ante la ausencia de documentación que acreditara su origen legal, decidió avisar al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

El propietario colaboró en todo momento con los agentes y entregó voluntariamente los objetos para facilitar su intervención.

Cuatro colmillos y numerosas figuras de marfil

La colección incluye cuatro colmillos de marfil de distintos tamaños, tres de ellos con grabados de diferentes motivos. Los agentes también intervinieron numerosas figuras talladas en este material y dos bastones de madera con empuñaduras de marfil labrado.

La Guardia Civil recuerda que las piezas antiguas que permanecen durante años en viviendas particulares también pueden estar sujetas a restricciones legales relacionadas con la protección de especies amenazadas.

La Guardia Civil interviene una colección de piezas de marfil hallada en una vivienda de Las Palmas

Restricciones legales

El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la normativa de la Unión Europea regulan el comercio de especies protegidas y de los productos derivados de ellas. Estas disposiciones buscan evitar la explotación de especies amenazadas y contribuir a la conservación de la biodiversidad.

La posesión, exposición o comercialización de determinados objetos sin las autorizaciones o documentos exigidos puede acarrear sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias.

Para determinar las medidas correspondientes, las autoridades tienen en cuenta la naturaleza de las piezas, su origen y las condiciones de adquisición, conservación o comercialización.

La Guardia Civil interviene una colección de piezas de marfil hallada en una vivienda de Las Palmas

Comunicar estos hallazgos al SEPRONA

La Guardia Civil recomienda avisar al SEPRONA cuando aparezcan piezas de marfil, animales naturalizados u otros objetos que puedan estar sujetos a protección legal.

Esta recomendación cobra especial importancia en el caso de herencias, viviendas familiares o inmuebles antiguos, donde pueden conservarse colecciones sin documentación sobre su procedencia.

La colaboración ciudadana permite a los agentes comprobar la situación legal de estas piezas, prevenir el tráfico ilegal de especies protegidas y contribuir a la conservación de la biodiversidad.