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Encuentran el cadáver de un hombre en la zona de Benijo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Dos turistas alertaron del hallazgo mientras transitaban por la pista de El Dragullio

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontraron la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un varón en la pista de El Draguillo, en la zona de Benijo.

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Encuentran el cuerpo de un hombre en la zona de Benijo/ Archivo RTVC

Los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso del CECOES-112 Canarias, alertados por dos turistas que transitaban por la zona.

Tras llegar a la zona, los policías localizaron el cadáver y confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar. Por el momento se desconocen más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Hasta la zona se dirigen en estos momentos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Policía Nacional para activar el protocolo habitual e iniciar las diligencias que permitan esclarecer las posibles causas de la muerte.

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