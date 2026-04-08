El delantero catalán, Enric Gallego, habló en rueda de prensa sobre el posible ascenso directo del CD Tenerife

Enric Gallego valoró este miércoles el momento por el que pasa el CD Tenerife, en el que los resultados no son los mismos que a principio de temporada, peroremarcó que la distancia frente al Celta Fortuna se mantiene por un amplio margen y que el objetivo del equipo sigue siendo trabajar semana a semana para ascender en el momento que toque.

Enric Gallego: «Estamos en el camino y ascenderemos cuando toque». Imagen del CD Tenerife

El delantero incidió en que el grupo está «concienciado en lo que viene, lo que necesitamos y lo que queremos» para no desviarse del camino, que cada vez es más claro y está más cerca, pero no quiere sorpresas.

Sobre Alassan, el veterano jugador informó de que su operación ha sido un éxito y que, aunque afronta una recuperación larga, se encuentra bien. Desde el vestuario han querido mostrarle todo su apoyo para acompañarlo en este proceso y esperan verle de vuelta pronto ayudando al equipo.

15 goles en la Primera Federación

El delantero del Tenerife explicó que sus recientes cambios anticipados en los partidos responden a la gestión normal de la temporada. Por otro lado, agradeció a su entrenador el cuidado para evitar lesiones y asegura que él trabaja cada semana para mantenerse en forma y seguir siendo un jugador clave.

Gallego suma 15 goles en la Primera Federación, una cifra cercana a sus mejores registros. Aun así, prefiere no obsesionarse con los números y centrarse en ayudar al equipo, aunque reconoce que siempre quiere más.

Sobre el momento del equipo, señala que las dificultades actuales se deben a varios factores, como defensas rivales más cerradas, la presión de los equipos de abajo y bajas importantes en ataque. Reconoce que el gran inicio de temporada elevó las expectativas, pero siguen trabajando para recuperar ese nivel.

Detalles por concretar para su renovación

En cuanto a su renovación, comenta que aún quedan algunos detalles por concretar, pero deja claro que está feliz en la isla y le gustaría continuar al menos un año más.

Respecto a la clasificación, resta importancia al resultado de su perseguidor, el Celta Fortuna, ya que mantienen una ventaja amplia. Confía en que el equipo depende de sí mismo y, aunque no están ganando como antes, cree que van por buen camino hacia el ascenso, que esperan lograr cuanto antes.