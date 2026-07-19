La pareja del Toyota GR Yaris Rally2 consiguió su cuarta victoria en el Rally Ciudad de La Laguna después de una jornada marcada por los pinchazos

Enrique Cruz y Yeray Mujica se proclamaron vencedores del 12.º Rally Ciudad de La Laguna–Trofeo Worten tras una intensa segunda jornada en la que los problemas con los neumáticos alteraron por completo la clasificación. La pareja del Toyota GR Yaris Rally2 supo recuperarse de un pinchazo y aprovechó posteriormente el contratiempo sufrido por Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov para recuperar el liderato.

Toyota-GR-Yaris-Rally2 de Enrique Cruz y Yeray Mujica

La lucha por la victoria vivió su momento decisivo durante la segunda mitad de la prueba. Cruz y Mujica parecían haber perdido buena parte de sus opciones después de pinchar en el sexto tramo y quedar a cerca de un minuto de los entonces líderes. Sin embargo, el desarrollo del rally volvió a cambiar poco después.

Lukyanuk y Kulikov también sufrieron un pinchazo durante el tramo largo. El incidente hizo que el equipo del Škoda Fabia RS Rally2 perdiera más de un minuto y entregara la primera posición a sus principales adversarios.

Cruz y Mujica no desaprovecharon la oportunidad. La pareja canaria mantuvo un ritmo elevado durante las especiales restantes y certificó su cuarta victoria en el Rally Ciudad de La Laguna. Además, consiguió su primer triunfo de la temporada en un TC Plus. Lukyanuk y Kulikov finalizaron segundos, a algo más de 15 segundos de los ganadores.

Fuentes y Hernández completan el podio

La tercera posición fue para Sergio Fuentes y Teco Hernández, que volvieron a subir al podio con su Škoda Fabia RS Rally2. El equipo resistió la presión de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, cuartos con el Citroën C3 Rally2.

Jorge Rodríguez y Taydía Santana se adjudicaron la quinta plaza después de una ajustada pugna con Manuel Mesa y Dailos González. La pareja del Alpine A110 afrontó el último tramo con apenas un segundo de ventaja y terminó superando en cinco segundos al Ford Fiesta R5 MKII de sus rivales.

Óscar Dóniz y Rayco Hernández concluyeron en la séptima posición con el Suzuki Swift Rally2-Kit. Tras el abandono de Víctor Delgado e Ignacio Eguren, Alexis Martín y Pedro Viera avanzaron hasta el octavo puesto y se convirtieron en los primeros clasificados de la Categoría 2 con su Peugeot 208 Rally4.

Adrián Luego y Raúl Sánchez ocuparon la novena plaza con otro Peugeot 208 Rally4, mientras que Erik Guerra y Claudia Lemes cerraron las diez primeras posiciones con un Renault Clio Rally4.

Triunfos en las copas y categorías

Walter Delgado y Alejandro Rodríguez se llevaron la victoria en la Clio Trophy Canarias. La pareja terminó con más de 20 segundos de ventaja sobre Kevin Kipar y David Cristo, mientras que Noé Armas y Efraín González completaron el podio de la copa.

Félix David Alonso e Iriome González, con un Citroën Saxo VTS, vencieron en el apartado CCRA y en el Trofeo 1.6 del Grupo 1. El Grupo 2 quedó en manos de Fabián Concepción y Ayran Cámara, participantes con un Citroën AX GTI.

Antonio Tavío y Alejandro González remontaron para imponerse en el Trofeo FIASCT de Promoción Deportes Tenerife, por delante de Abián Álvarez y Germán Rodríguez. Ambos equipos compitieron con sendos Citroën Saxo VTS.

En el Trofeo Costa Adeje, Christian Acosta y Elian Santos, con un Peugeot 306, ganaron en el Grupo 1. Beneharo Dorta y Sergio González hicieron lo propio en el Grupo 2 con un Opel Adam S. La victoria del Trofeo Opel correspondió al Kadett GSI de Jonais Sacramento y Sergio González.

José Juan Díaz y José Rosmen Díaz vencen en regularidad sport

En la modalidad de regularidad sport, José Juan Díaz y José Rosmen Díaz consiguieron el triunfo con su BMW 323i tras acumular 44,5 puntos. En media baja, Armando Pérez y Evelio Pérez fueron los vencedores con un Volkswagen Golf GTI y un resultado de 36,3 puntos.

La entrega de trofeos se celebró en el aparcamiento de Las Quinteras con la participación de representantes institucionales. La duodécima edición tuvo un carácter especial al integrarse por primera vez en el International Iberian Rallye Trophy y someterse a la preinspección de la Real Federación Española de Automovilismo, dentro de su aspiración de incorporarse en el futuro al Campeonato de España de Rallyes de Asfalto.

El Rallye Ciudad de La Laguna contó con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, el Organismo Autónomo de Deportes, el área municipal de Turismo, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y diferentes ayuntamientos, empresas y entidades colaboradoras.