El entierro de la Sardina marcará el ecuador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El desfile se prevé que de comienzo a las 22:00 horas de este miércoles desde la calle Juan Pablo II

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife alcanzará este miércoles su ecuador con la celebración del Entierro de la Sardina. El Lunes de Carnaval, que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la capital tinerfeña, y el Coso Apoteosis de este martes han dado paso al acto más desenfadado de las fiestas chicharreras.

Imagen del entierro de la Sardina 2025/ Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La cita con la sardina, dentro de un Carnaval dedicado a los ritmos latinos, se encuentra fijada a las 22:00 horas y dará comienzo en la calle Juan Pablo II.

Desde esta céntrica calle partirá el cortejo por el itinerario habitual: plaza de Weyler y calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para culminar en la plaza de España. Finalmente, en la avenida Marítima, se llevará a cabo la quema de la sardina.

Actuaciones del evento

El acto contará con la participación de los cantantes Pepe Benavente, el Morocho y Jhonny Maquinaria, dentro de una celebración caracterizada por la espontaneidad y el desorden de la comitiva.

Mientras, en el escenario de la plaza del Príncipe actuarán, desde las 23:00 y hasta las 3:00 horas, la Maquinaria Band y la Orquesta Saoco.

Corte de tráfico y estacionamiento

Este evento conllevará prohibiciones de estacionamiento y el corte de tráfico rodado por las calles por las que transcurrirá la comitiva.

Así, desde las 18:00 horas estará vigente la prohibición de estacionamiento en las calles Juan Pablo II, en el tramo comprendido entre la calle Benavides y plaza Weyler, igual que en Méndez Núñez, desde Weyler hasta El Pilar, y en esta última, en toda su extensión.

Respecto a los cortes de tráfico, a partir de las 20:30 horas, el primer tramo del recorrido se verá afectando a las calles Juan Pablo II, desde Álvarez de Lugo y Pérez de Rozas; Jesús y María con Rambla Pulido.

Posteriormente, desde las 21:30 horas, también se impedirá la circulación por la confluencia de las calles 25 de Julio con Pérez de Rozas y con Robayna, además de Méndez Núñez y El Pilar.