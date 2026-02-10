Once candidatas participarán en la presente edición de la Gala de Elección de la Reina de Santa Cruz de Tenerife que podrá seguirse en directo en RTVC este miércoles 11 de febrero

Santa Cruz de Tenerife vivirá este miércoles, 11 de febrero, uno de los momentos más esperados de sus fiestas: la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios del programa festivo. El espectáculo dará comienzo a las 21:30 horas en el Recinto Ferial de Tenerife y tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos.

Las puertas se abrirán al público a partir de las 20:00 horas para recibir a los asistentes de una noche en la que las 11 candidatas a Reina serán las grandes protagonistas. Cada una desfilará luciendo impresionantes trajes diseñados especialmente para la ocasión, auténticas obras de arte que destacan por su creatividad, volumen y colorido, y que ponen en valor el talento y la innovación de los diseñadores canarios.

La gala estará marcada por los ritmos latinos y por la estrecha conexión histórica y cultural de Canarias con los países latinoamericanos. Más de 1.000 participantes en la gala, entre grupos del Carnaval y artistas canarios, nacionales e internacionales. Un espectáculo donde la música, la danza y los impactantes montajes visuales tendrán un papel central.

Elizabeth Ledesma Laker, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025. Imagen: Tony Cuadrado

Grandes actuaciones

El evento contará con la actuación del grupo cubano Los 4 de Cuba y del reconocido cantante Manny Manuel, conocido como ‘El Rey de Corazones’, uno de los grandes exponentes del merengue a nivel internacional, cuyas canciones son habituales en cualquier celebración carnavalera.

Paula Vázquez y Alexis Hernández presentarán esta gran gala del Carnaval de Santa Cruz. Ambos conducirán una gala en la que el jurado tendrá la difícil tarea de elegir a la nueva Reina. Los miembros valorarán no solo la belleza de las candidatas, sino también la originalidad de sus trajes, la puesta en escena y la actitud sobre el escenario.

Jurado

El jurado estará compuesto por destacadas personalidades del ámbito del diseño, la comunicación y la cultura, entre ellas el modista Lorenzo Caprile; la presentadora Raquel Sánchez Silva; la modelo y actriz Jaydy Michel; el diseñador de la escenografía del Carnaval 2026, Sergio Macías; el periodista de Radio Club Tenerife, Puchi Méndez; y el director de Radio Canaria, Mayer Trujillo.

También formarán parte del panel Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, en representación del jurado popular.

Dónde ver la Gala de Elección de la Reina