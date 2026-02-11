El Recinto Ferial acoge esta noche, a partir de las 21:30 horas, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se podrá seguir en Televisión Canaria y sus medios digitales

El Recinto Ferial acoge esta noche la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Once candidatas desfilarán por el escenario de los ‘Ritmos Latinos’ en un espectáculo que tendrá dos horas y media de duración, dirigida por Daniel Pages y presentada Alexis Hernández y Paula Vázquez.

Durante toda la mañana, en el Recinto Ferial se va ultimando los detalles para que esta noche esté todo listo para el gran espectáculo que es la Gala de Elección de la Reina.

Bermúdez destaca el trabajo de la organización del Carnaval

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, horas antes de que comience la Gala de Elección de la Reina del Carnaval destacó el trabajo que está realizando la organización de las fiestas en esta edición.

“Tenemos un equipo que entiende de carnaval, tenemos un equipo que se ha criado entre las bambalinas del carnaval y conoce perfectamente qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, conocen perfectamente a los grupos, a sus directores, a sus representantes y eso hace que sea todo mucho más fácil, señaló el alcalde en el programa de Televisión Canaria, Buenos días, Canarias’.

Además, Bermúdez destacó, que el equipo organizativo tiene “una vena artística, un talento natural para conectar y en las galas de elección de la Reina Infantil y en la de la Reina de los Mayores se ha demostrado”.

Escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el Recinto Ferial. Imagen Álvaro Armas

Daniel Pages y la Gala de los ‘Ritmos Latinos’

El director de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, Daniel Pages, ha desvelado algunos detalles del espectáculo que esta noche se podrá ver en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, pequeños detalles, en todo caso, pero con la máxima que las protagonistas serán las once candidatas a Reina y sus diseños.

Así, Pages, en el programa ‘Buenos días, Canarias’, afirmó que la escenografía y el escenario se irá adaptando a diferentes rincones latinoamericanos. Una gala bajo la responsabilidad de que se verá en Canarias, en España y en todo el mundo, con el objetivo que funcione en el Recinto y también en televisión.

Paula Vázquez será una de las conductoras de la Gala junto a Alexis Hernández, conocida voz de La Radio Canaria y Televisión Canaria. De Paula Vázquez, Pages ha dicho que es sin duda una proyección nacional e internacional del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y viene precisamente de hacer un programa recorriendo América Latina.

Reinas para diferentes épocas

Bajo la denominación de Miss Carnaval se elige en 1935 a la primera Reina del Carnaval. Disfraces sencillos y manejables que resaltaban la belleza de la candidata que era lo que realmente primaba en aquella época.

Durante la década de los 60 y 70 se mantiene esta tendencia, hasta que en los años 80 los diseñadores comienzan a crear fantasías cada vez más grandes. Estructuras sólidas pero ligeras. Diseñadores históricos del carnaval como Leo Martínez marcaron tendencia. En nuestra memoria su diseño de la Reina del Carnaval 1987 llamado “Tajaraste”, que marcó toda una época.

Con el cambio de milenio son tendencia las luces led, motores de pequeñas dimensiones. Los trajes llegan a alcanzar los 200 kilos. Hasta el año 95 eran las candidatas las que tenían que soportar con su cuerpo todo ese peso.

Cande Rodríguez Pacheco se coronó en el 94 haciendo gala de una gran forma física. Años más tarde llegaron las ruedas facilitando el desfile. Ejemplo de ello es la imagen de Sheila Martín que pudo lucir con soltura el espectacular y enorme diseño firmado por Juan Carlos Armas con el conquistó el cetro en el año 2000.

Gran despliegue de RTVC

El operativo de RTVC se ha puesto en marcha este miércoles desde las 08:00 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’. El matinal amplió su horario hasta las 11:00 horas con Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte desde el Recinto Ferial. Este pulso informativo se mantendrá a las 14:30 horas en el Telenoticias 1, que contará con Fernando Timón en los estudios y Fátima Plata a pie de escenario para ofrecer la última hora de los preparativos de esta esperada cita carnavalera.

Como antesala al gran espectáculo, el programa ‘Una Hora Menos’ ofrecerá un especial a modo de previa. Victorio Pérez y su habitual equipo de reporteros captará los nervios y el ambiente de bambalinas minutos antes del inicio, a través de entrevistas con las candidatas, los diseñadores o el equipo técnico de la Gala.

