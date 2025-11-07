La gala solidaria de Pequeño Valiente se celebra en el Gran Canaria Arena y lo recaudado se destinará a esta asociación para que siga ayudando a las familias de menores con cáncer en las islas

Llevan ocho años celebrando con éxito una gala que une espectáculo y solidaridad. Pequeño Valiente lleva 20 ayudando a las familias canarias que tienen hijos e hijas con cáncer. Una ayuda que no sería posible sin la implicación de las personas que donan dinero para que puedan ofrecer asistencia psicológica, fisioterapia, nutrición o alojamiento. Aún quedan 200 entradas para la gala de este sábado en el Gran Canaria Arena, en la que, entre otros, actuarán Café Quijano, Merche o Sonia y Selena. Un pequeño gesto solidario para compartir una emotiva noche.

Café Quijano, uno de los artistas que actuará en la Gran Gala Pequeño Valiente 2025

Pequeño Valiente

La Fundación Pequeño Valiente atiende cada año a entre 35 y 50 casos de familias que necesitan apoyo al verse con un hijo o hija que necesita atención, hospitalización y apoyo a raíz de un cáncer. En sus 20 años de existencia han atendido a unas 600 familias de Canarias.

Antes de que esta iniciativa se materializase, muchas familias recuerdan que se encontraba solas ante este abismo que trae la enfermedad. Muchos, incluso, perdían sus trabajos por el camino.

Pequeño Valiente les ofrece ayuda psicológica, pero también fisioterapia, nutrición, logopedia o casas hogares durante y después de la enfermedad.

La cita

Ya está todo preparado para la VIII Gala Pequeño Valiente. La cita solidaria se celebrará este sábado 8 de noviembre a partir de las 20:00h en el Gran Canaria Arena. Tiene como objetivo apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil.

Artistas de la talla de Antonio José, Merche, Café Quijano, J Kbello, y María Parrado encabezan un cartel que contará además con Mel Ömana, Sonia y Selena, Verónica Romero, Candela Gómez, la soprano Arantza Navarro, Bry M, Grupo Infantil Jaleox y Drea. El público disfrutará además del ballet Olé Flamenco by Fran Chafino, el humor de Maestro Florido y la participación del DJ Alberto Monterrey.

Un año más, la Fundación Canaria Pequeño Valiente hará entrega a empresas y entidades de los Premios Pequeño Valiente 2025 en reconocimiento a su colaboración activa con la fundación durante todo el año. En esta edición los galardonados son La Fundación Newport, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, el restaurante “El Centro Guayadeque” la productora “Escobedoheart”, el restaurante “El Llagar de Keira” y el proyecto “Musicoterapia Hospitalaria” de la Fundación Mapfre Canarias.

Entradas y proyectos que financia

Las entradas para asistir a la Gala Pequeño Valiente 2025 se pueden adquirir aquí y de forma presencial en la sede de la Fundación en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 8:30 a 19:00. Todas ellas a precios de 10, 12 y 15 euros según localidad. Para aquellos que no puedan asistir a la gala también es posible contribuir a través de una Fila Cero haciendo un ingreso a través de una cuenta bancaria disponible en las redes sociales de la fundación.

El dinero que se recaude a través de a la Gala Pequeño Valiente se destina íntegramente a mantener los numerosos servicios de asistencia y recursos de la fundación, entre ellos el proyecto más ambicioso de Pequeño Valiente, la construcción del Complejo Andamana Pequeño Valiente, un proyecto dirigido a ofrecer atención integral a familias de menores con cáncer y otras enfermedades raras. La fundación espera alcanzar las mismas cifras de la pasada edición, 3.000 entradas vendidas y más de 120.000 € entre venta de entradas y recaudaciones, la mayor cantidad de su historia.