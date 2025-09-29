El entrenador de baloncesto acusado de presunta corrupción de menores se sentará en el banquillo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El juicio comienza el 1 de octubre

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo miércoles 1 de octubre un juicio que ha generado gran expectación y preocupación en el ámbito del deporte base canario. Un entrenador de baloncesto se enfrenta a graves acusaciones de corrupción de menores. El caso fue denunciado por la madre de la víctima.

Los hechos que desencadenaron la denuncia

Según la fiscalía, el acusado, presuntamente envió mensajes de alto contenido sexual a una de sus alumnas. En el momento de los hechos, la joven tenía entre 14 y 15 años. La acusación subraya que el entrenador se habría aprovechado de la confianza que existía entre ambos.

Desarrollo del juicio

El proceso judicial tendrá lugar en la sección segunda de la Audiencia Provincial. La defensa del acusado, el abogado Alfonso Delgado, ha declarado rotundamente la inocencia de su cliente y solicitará la libre absolución. Argumentan que existen «argumentos sobrados de defensa para sostener que no se han enviado ese tipo de mensajes». Esta postura contrasta directamente con la acusación.

Implicaciones y posibles consecuencias legales

El delito de corrupción de menores es una figura legal grave. En este caso, las posibles condenas oscilan entre los cinco y, en los casos más graves, los nueve años de cárcel.