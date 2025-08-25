El entrenador del CD Tenerife comparte en Buenos Días Canarias sus impresiones antes del debut del equipo blanquiazul en Primera Federación ante el Guadalajara

El técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha compartido en Buenos Días Canarias sus impresiones antes del inicio liguero ante el Guadalajara, el próximo domingo 31 de agosto y que supondrá el estreno del club blanquiazul en Primera Federación.

Cervera asegura que el equipo está «preparado, con ganas e inquietud por ver como comienzan en la competición» y que «las semanas ajetreadas son las posteriores al partido». El técnico blanquiazul también destacó que el descenso del club ha supuesto un cambio de planificación en la pretemporada, ya que debido a los costes y la logística el equipo no ha podido realizar la pretemporada fuera de Canarias.

«Lo principal es que el club esté cómodo (…) podríamos haber tenido algún partido un poco más competitivo, pero todos estuvimos de acuerdo en que podríamos realizarlo así y que la preparación sería buena», aseguró Cervera.

El técnico afirma que el equipo «está bien» pero no cierra la puerta a alguna incorporación de última hora.

Respecto al mercado de fichajes, Cervera afirmó que «el equipo está bien, puede salir a competir», pero dejó la puerta abierta a alguna incorporación más antes del cierre de mercado de fichajes: «como decimos los entrenadores, todos los equipos son mejorables (…) puede llegar algún jugador para completar, pero no porque sea fundamental para el equipo (…) puede venir alguien que nos apuntale o que nos haga mejores, pero no que sea indispensable», apuntó el técnico.

Álvaro Cervera durante la pretemporada del CD Tenerife / CD TENERIFE

El técnico blanquiazul aseguró también que «es normal» el mercado de fichajes del CD Tenerife, donde se han incorporado 14 nuevas caras al club blanquiazul. «Desde que terminó la anterior temporada ya se hacían muchas preguntas sobre jugadores del club (…) sabíamos que muchos iban a salir, aunque muchos querían quedarse todo tira a la normalidad, y lo normal es que los jugadores quieran estar lo más arriba posible; lo que nos ha obligado a hacer casi un equipo nuevo».

«Mi sensación es que el equipo va a competir»

Sobre el inicio liguero y las valoraciones de la pretemporada, Cervera aseguró que su sensación es «que el equipo va a competir (…) esperamos que lo haga lo antes posible», aunque puntualizó que el equipo «debe de ser peligroso». «Para ganar los partidos muchas veces no vale solo con competir y estar (…) hay que ser eficaz (…) el equipo debe ir a ganar los partidos y no a esperar que lo pierda el contrario (…) eso creo que es algo que nos falta ahora mismo, pero también lo buscamos y lo conseguiremos».

Ningún problema entre Cervera y Guill

Al ser preguntado sobre un posible conflicto con el director deportivo del club, Manu Guill, Cervera afirmó rotundamente que «no hay ningún problema». «Ningún problema, la relación es el trabajo diario de una dirección deportiva con el entrenador (…) ¿Qué estemos en todo de acuerdo? Me parecería de tontos. Pero no estar de acuerdo no significa que estemos peleados ni mucho menos».

Cervera también aseguró que mantiene una buena relación con la propiedad del club. «Todos están en la disposición de que se les vea y de querer sacar esto adelante, no solo porque sea su trabajo sino porque lo sienten».

Cervera confía en repetir el ascenso de 2013

El técnico blanquiazul aseguró que confía en repetir la historia de 2013, cuando el equipo ascendió de Segunda División B a Segunda División con él a las órdenes. «Por eso estoy aquí, creo que lo puedo hacer».

Cervera aseguró también que «fue muy feliz» el año pasado entrenando al CD Tenerife, aunque no con los resultados obtenidos. «No fuimos felices con los resultados. Pero yo fui muy feliz entrenando a este equipo y con la acogida de la gente, eso fue lo que me hizo pensar que había que quedarse aquí y devolverle a la gente ese cariño con resultados».

«Soy contrario a como se utilizó el VAR el año pasado»

Álvaro Cervera cerró la entrevista compartiendo sus impresiones sobre el estreno del videoarbitraje en Primera Federación y su uso durante la pasada campaña. «Soy contrario a como se uso el VAR la temporada pasada, creo que solo servía para interrumpir el juego y crear más discrepancias (…) si lo mejoran probablemente será una herramienta que sirva».

«Espero que en esta categoría, aunque sea de ensayo, lo hagan bien», concluyó Cervera.