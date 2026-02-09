ES NOTICIA

ERA Nymburk vs La Laguna Tenerife | Basketball Champions League 25-26

Andrea Aragones Puado
Toda la actualidad del La Laguna Tenerife - CB Canarias

ERA Nymburk vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 10 de febrero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

ERA Nymburk y La Laguna Tenerife se enfrentan este martes 10 de febrero a las 17:30 (hora canaria) en el Tipsport Arena. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

El CB Canarias llega al encuentro tras perder su último partido ante el Dreamland Gran Canaria en el partido del grupo L. Mientras que el equipo checo llega al partido tras ganar ante el Pallecanestro Trieste, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de ERA Nymburk y La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se encuentra en segunda posición, mientras que el ERA Nymburk se encuentra en la tercera posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre ERA Nymburk y La Laguna Tenerife

ERA Nymburk y La Laguna Tenerife solamente se han enfrentado tres veces y La Laguna Tenerife ha ganado dos de esos enfrentamientos. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo perdido sus dos últimos partidos. Mientras que ERA Nymburk llega habiendo ganado sus últimos tres partidos.

