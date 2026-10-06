Una comisión aprueba crear una subcomisión para incorporar un octavo peñasco. El pleno deberá ratificar su constitución

La Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, 6 de octubre, crear una subcomisión. Su objetivo consiste en modificar el escudo autonómico para incluir un octavo peñasco que represente a La Graciosa. La propuesta obtuvo 15 votos favorables, sin votos en contra ni abstenciones.

Óleo del escudo de la Diputación Provincial / RTVC

PSOE, PP, CC, NC, ASG y el Grupo Mixto (AHI) impulsaron conjuntamente la iniciativa. Vox no participó en la votación. Este paso inicia el procedimiento parlamentario, aunque todavía no modifica el escudo.

Especialistas y vecinos participarán en la subcomisión

A partir de ahora, el pleno del Parlamento deberá ratificar la creación de la subcomisión. Lo hará sin debate previo, tras el celebrado este martes.

La subcomisión contará con especialistas en heráldica, historia, archivística y genealogía. Además, representantes de la población de La Graciosa participarán en sus trabajos.

El objetivo consiste en incorporar la octava isla habitada al escudo de Canarias. Para ello, la iniciativa plantea añadir un nuevo peñasco al símbolo autonómico.

Un paso más en el reconocimiento de La Graciosa

Durante su intervención, Marcos Bergaz (PSOE) recordó que la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 amplió el reconocimiento de La Graciosa. Asimismo, destacó su posterior incorporación al himno oficial de Canarias.

El diputado socialista defendió la importancia de los símbolos compartidos en una sociedad plural, democrática y diversa. También subrayó el carácter archipielágico de Canarias.

Por su parte, Cristina Calero (CC) consideró que la propuesta salda una deuda histórica con la identidad canaria. Además, calificó la incorporación de La Graciosa como un acto de justicia social.

Los grupos defienden que el escudo represente a las ocho islas

Mónica Muñoz (PP) señaló que el cambio puede parecer pequeño, pero tiene un significado importante para la identidad colectiva. En este sentido, defendió que los símbolos deben representar fielmente la realidad.

Por otro lado, Carmen Hernández (NC) destacó que Canarias cuenta con ocho islas habitadas. A su juicio, la modificación reforzará la cohesión territorial y la igualdad de derechos y deberes entre islas.

Finalmente, Jesús Ramos (ASG) reivindicó el trabajo de la novena legislatura para reformar el Estatuto. También defendió que todas las islas encuentren representación en los símbolos de Canarias.