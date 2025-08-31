España se enfrentará a Chipre en su tercer partido del Eurobasket

El combinado de Scariolo afronta un duelo sin margen para la relajación antes de medirse a Italia y a la poderosa Grecia de Antetokounmpo

España se enfrenta este domingo a las 16:15 a Chipre en un partido que se perfila como el más accesible para el conjunto de Scariolo. Será un choque obligatorio de ganar antes de afrontar los compromisos decisivos que marcarán su futuro en el torneo.

Los jugadores de la selección española, tras el partico contra Georgia en el Eurobasket 2025 | Alberto Nevado / Europa Press

Reacción tras el tropiezo inicial

España, actual campeona de Europa, se recuperó de la derrota contra Georgia con una convincente victoria sobre Bosnia-Herzegovina (88-67). La mejoría llegó en el tiro exterior, liderada por Santi Aldama. El equipo sumó confianza tras romper una mala racha de cinco derrotas consecutivas. El triunfo también levantó el ánimo del vestuario, golpeado tras el estreno. Jugadores como Yankuba Sima o Josep Puerto podrían ganar minutos de rodaje.

Un rival debutante

Chipre, anfitriona y debutante en un gran torneo, encadena dos derrotas duras: 91-54 ante Bosnia y 96-69 contra Grecia. Su fragilidad defensiva ha marcado la diferencia. El conjunto chipriota se apoya en jugadores locales y en Darral Willis, ala-pívot nacionalizado estadounidense, como principal referencia ofensiva. El público del Spyros Kyprianou Arena intentará empujar a los suyos.

El choque contra Chipre llega justo antes de dos batallas claves: Italia, el martes, y Grecia de Antetokounmpo, el jueves. Ahí se jugará la verdadera clasificación. Scariolo sabe que una desconexión ante un rival menor podría costar muy cara. España necesita mantener la tensión y llegar reforzada a los compromisos que decidirán su destino en el campeonato.

