España inicia su andadura en el Eurobasket frente a una Georgia ambiciosa

El partido se disputará a las 13:00 hora canaria y será el primer encuentro en fase de grupos para el conjunto español

España comenzará su andadura en el Eurobasket 2025 este jueves a las 13:00 frente a una Georgia que afronta la baja de su máxima estrella, Tornike Shengelia, nuevo jugador del Barça, quien tuvo que viajar a la ciudad condal debido a una arritmia cardíaca.

Los jugadores de la selección española de baloncesto Mario Saint-Supéry (i), y Sergio De Larrea (d), durante el primer entrenamiento en Limassol, Chipre, donde a partir de este jueves, España comenzará su andadura en el Eurobasket en el que compartirá grupo con el anfitrión, así como con Grecia, Italia, Georgia y Bosnia. EFE/FEB/Alberto Nevado

El conjunto español espera revalidar el título en un torneo en el que las numerosas bajas han obligado a suplirlas con talento joven y sin experiencia, cualidades que podrían ser una ventaja en el aspecto físico frente a grandes rivales como Grecia, en el grupo C del campeonato.

Shermadini, uno de los nombres a seguir

El partido contra Georgia es especialmente delicado para España al tratarse del debut, el que puede marcar el rumbo del torneo. El conjunto ibérico necesita comenzar con buen pie e inaugurar su casillero de victorias y una derrota podría complicar el panorama del grupo.

Este choque resulta clave, ya que los equipos de Scariolo, técnico que afrontará su último torneo con la selección, acostumbran a ir de menos a más en las competiciones y, a menudo, enfrentan dificultades en sus primeros encuentros.

Giorgi Shermadini, pívot del La Laguna Tenerife, es una de las máximas referencias de la selección georgiana, donde también destacan en las posiciones interiores Goga Bitadze y Sandro Mamukelashvili, ambos jugadores de rotación en la NBA.

El equipo dirigido por Aleksandar Džikić llega al debut sin haber conseguido victorias en los amistosos de preparación, pero sigue esperando el posible regreso de Tornike Shengelia, quien, según los médicos, no podrá disputar los partidos frente a España e Italia.

