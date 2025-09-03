La selección española necesita la victoria para asegurar su continuidad en el Eurobasket tras la dolorosa derrota contra Italia

España se juega este jueves a las 19:30 su pase a octavos del Eurobasket contra Grecia, primera clasificada del grupo C , que tiene en sus filas a una de las mayores estrellas del baloncesto mundial, Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y máximo referente de esta selección.

España busca el pase a octavos ante Grecia en un duelo sin margen de error. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

La calidad y el físico de Giannis junto a la experiencia de jugadores de élite como Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas o Tyler Dorsey pueden complicar la continuidad en el torneo del conjunto de Sergio Scariolo que necesita si o si la victoria para asegurar su pase a octavos.

Giannis, una amenaza difícil de parar

Tras un balance de dos victorias y dos derrotas en fase de grupos, la selección española llega al encuentro ante Grecia con sabor amargo y sin dar buenas sensaciones ante los rivales más competitivos.

La derrota frente a Italia demostró irregularidad en ciertos compases del partido sumada a la falta de acierto y físico en defensa, un bache que puede complicar la defensa a la máxima estrella de este grupo C, Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo durante el encuentro entre Georgia y Grecia. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

El griego ha disputado unicamente dos partidos durante este torneo donde Spanoulis ha preferido guardar al máximo el físico del alero de los Bucks para que dispute los partidos al máximo nivel.

Con un promedio de 29 puntos por partido, su calidad en la transición ofensiva y en las zonas interiores pueden complicar mucho el partido a los jugadores interiores de España. Además de su calidad ofensiva, su envergadura, físico e inteligencia en el terreno de juego le convierten en uno de los mejores defensores del baloncesto mundial-

Por otro lado, sus 12 temporadas en la NBA, donde ha ganado un anillo y dos MVPs, obliga a Aldama y compañía centrar su atención en la máxima estrella griega.

¿Qué necesita España para clasificar?

Tras la derrota de Grecia ante la selección bosnia, la selección española tiene otros dos rivales para conseguir los billetes a octavos, Georgia y Bosnia y Herzegovina.

Estas son las posibles variaciones para la selección española:

España será 2ª si gana a Grecia y Bosnia se impone a Georgia en el primer partido de la jornada . Si el triunfo es para Georgia, debería imponerse a Grecia por 28 o más puntos para acabar en esta posición.

si gana a Grecia y Bosnia se impone a Georgia en el primer partido de la jornada . Si el triunfo es para Georgia, debería imponerse a Grecia por 28 o más puntos para acabar en esta posición. España será 3ª si gana a Grecia (por hasta 27 puntos) y Georgia se impone a Bosnia.

si gana a Grecia (por hasta 27 puntos) y Georgia se impone a Bosnia. España será 4ª si cae ante Grecia y Georgia se impone a Bosnia.

si cae ante Grecia y Georgia se impone a Bosnia. España será 5ª y estará eliminada si pierde ante Grecia y el triunfo en el Bosnia-Georgia es para Nurkic y compañía.

Últimos enfrentamientos

