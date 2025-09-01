La selección española espera sacar a relucir su mejor versión frente al conjunto liderado por Simone Fontecchio y un veterano Danilo Gallinari

España jugará este martes a las 19:30 su cuarto partido en este Eurobasket frente a Italia, selección que ocupa el tercer puesto del grupo C tras registrar una única derrota ante Grecia, que sigue invicta en el torneo.

España busca asegurar su pase a octavos de final frente a Italia. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

El conjunto de Scariolo ha recuperado sensaciones tras un amargo debut y encadenar posteriormente dos victorias frente a Chipre y Bosnia y Herzegovina. Frente a la selección italiana, ‘La Familia’ intentará mantener esta buena racha, a pesar de enfrentarse a un rival que, en principio, presenta un mayor nivel de dificultad.

Italia, un rival duro de batir

Tras registrar dos victorias consecutivas, la selección española busca mantener su buen juego y el acierto desde la línea de tres ante un equipo italiano con varios jugadores con experiencia en la NBA, capaces de complicar el pase a octavos del conjunto rojo.

Simone Fontecchio, jugador de los Miami Heat, es la máxima referencia del conjunto italiano, con un promedio de 19 puntos por partido en lo que va de torneo europeo. Destacó especialmente con 39 puntos frente a la selección de Bosnia y Herzegovina.

El oriundo de Pescara es uno de los grandes nombres a seguir en este torneo, gracias a su gran calidad en zona ofensiva y acierto desde la línea exterior. Mientras, en el caso de España, el grancanario Santi Aldama continúa demostrando su regularidad y calidad, siendo clave tanto en ataque como en defensa.

Otros nombres de gran fiabilidad en el equipo que dirige Pozzeco son los veteranos Nicolo Melli o Danilo Gallinari, la gran estrella italiana durante muchos años tras su larga trayectoria en la NBA, o el base Darius Thompson, nuevo fichaje del Valencia Basket.

Últimos enfrentamientos

Clasificación del Eurobasket