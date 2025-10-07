Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros recomiendan denunciar de los posibles pagos abusivos a las entidades financieras

Declaraciones de Manuel Fajardo, Coordinador de Adicae.

Los españoles pagan entre 160 y 240 euros al año en comisiones bancarias. Muchos de estos cargos son ilegales, aseguran las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Denuncian los pagos abusivos por realizar hipotecas, transferencias o tarjetas de crédito.

Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros denuncian las comisiones abusivas de las entidades financieras.

La banca española gana al año 26 mil millones de euros por estas operaciones financieras.

Recomendaciones de la Adicae

Las comisiones de administración o mantenimiento de las cuentas abiertas por obligación del banco deben estar exentas de comisiones. El Banco de España advierte que cuando son utilizadas para abonar un depósito ya concertado o un préstamo hipotecario, no hay que pagar por mantenimiento.

Por esta razón, se deben rechazar las comisiones de administración y mantenimiento en las cuentas abiertas por obligación del banco para realizar los pagos de un préstamo, como la hipoteca, o recibir los intereses de un depósito.

Según la normativa, desde abril de 2012, los bancos carecen del derecho a cobrar comisión de mantenimiento en todos aquellos préstamos hipotecarios.

Adicae aconseja al usuario denunciar sobre el pago de comisiones bancarias