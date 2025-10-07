ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Los españoles pagan hasta 240 euros al año en comisiones bancarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros recomiendan denunciar de los posibles pagos abusivos a las entidades financieras

Declaraciones de Manuel Fajardo, Coordinador de Adicae.

Los españoles pagan entre 160 y 240 euros al año en comisiones bancarias. Muchos de estos cargos son ilegales, aseguran las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Denuncian los pagos abusivos por realizar hipotecas, transferencias o tarjetas de crédito.

Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros recomiendan denunciar de los posibles pagos abusivos a las entidades financieras
Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros denuncian las comisiones abusivas de las entidades financieras.

La banca española gana al año 26 mil millones de euros por estas operaciones financieras.

Recomendaciones de la Adicae

Las comisiones de administración o mantenimiento de las cuentas abiertas por obligación del banco deben estar exentas de comisiones. El Banco de España advierte que cuando son utilizadas para abonar un depósito ya concertado o un préstamo hipotecario, no hay que pagar por mantenimiento.

Por esta razón, se deben rechazar las comisiones de administración y mantenimiento en las cuentas abiertas por obligación del banco para realizar los pagos de un préstamo, como la hipoteca, o recibir los intereses de un depósito.

Según la normativa, desde abril de 2012, los bancos carecen del derecho a cobrar comisión de mantenimiento en todos aquellos préstamos hipotecarios.

Adicae aconseja al usuario denunciar sobre el pago de comisiones bancarias

Noticias Relacionadas

BBVA mantiene su oferta por el Sabadell y éste dice que es peor que la que rechazó en 2024

RTVC -

Los accionistas del Banco Sabadell aprueban la venta de TSB al Santander

RTVC -

El BBVA retrasa a septiembre el inicio del periodo de aceptación de su opa sobre el Banco Sabadell

RTVC / EFE -

El Supremo pide a los bancos que retiren las cláusulas abusivas

RTVC / EFE -

Otras Noticias

Cáritas alerta del alza de la demanda de ayuda para un alquilar a pesar de tener empleo en Canarias

Impulsan la construcción del nuevo IES Las Chafiras tras el crecimiento poblacional en el sur de Tenerife

«María, Candela de Esperanza», recorre el tesoro artístico vinculado a la morenita

Un centro en Canarias, afectado por el freno del gobierno a las universidades privadas

La campaña ‘Guagua de las Promesas’ recauda más de 25 toneladas de alimentos, batiendo su propio récord

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025