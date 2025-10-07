Las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros recomiendan denunciar de los posibles pagos abusivos a las entidades financieras
Los españoles pagan entre 160 y 240 euros al año en comisiones bancarias. Muchos de estos cargos son ilegales, aseguran las Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Denuncian los pagos abusivos por realizar hipotecas, transferencias o tarjetas de crédito.
La banca española gana al año 26 mil millones de euros por estas operaciones financieras.
Recomendaciones de la Adicae
Las comisiones de administración o mantenimiento de las cuentas abiertas por obligación del banco deben estar exentas de comisiones. El Banco de España advierte que cuando son utilizadas para abonar un depósito ya concertado o un préstamo hipotecario, no hay que pagar por mantenimiento.
Por esta razón, se deben rechazar las comisiones de administración y mantenimiento en las cuentas abiertas por obligación del banco para realizar los pagos de un préstamo, como la hipoteca, o recibir los intereses de un depósito.
Según la normativa, desde abril de 2012, los bancos carecen del derecho a cobrar comisión de mantenimiento en todos aquellos préstamos hipotecarios.
Adicae aconseja al usuario denunciar sobre el pago de comisiones bancarias